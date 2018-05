Informe sobre los resultados de la ciencia, la investigación y la innovación en la UE

Science, Research and Innovation Performance of the EU. Bruselas, European Commission, 2018.

Texto completo

Infografía

Este informe analiza el rendimiento de Europa en ciencia, investigación e innovación y los factores que impulsan dicho rendimiento en un contexto global y hace recomendaciones para el futuro. Combina un análisis macroeconómico exhaustivo basado en indicadores con una profunda investigación analítica sobre importantes temas de política. La edición de 2018 muestra que Europa tiene una oportunidad única de liderar la próxima ola de innovación en ámbitos en los que la tecnología digital se encuentra con el mundo físico.

Estos ámbitos afectan a todos los sectores de la economía y la sociedad e incluyen, entre otros:

Fabricación digital

Genómica

Inteligencia artificial

Internet de las cosas

Datos:

El crecimiento de la productividad entre 2000-2013 fue del del 30% en el 5% de las empresas fue el mayor crecimiento de la productividad.

El bajo crecimiento de la productividad entre 2007 y 2016 (0,1 %) frena un crecimiento económico más sólido en Europa

Europa es una potencia en I+D ( 7% de la población mundial, el 20% de la I+D mundial y 1/3 de todos los productos de alta calidad de publicaciones científicas. Pero Europa no logra transformar el liderazgo en la ciencia al liderazgo en innovación y espíritu emprendedor

No hay ninguna empresa europea entre las 15 primeras del mundo por capitalización bursátil

La Inversión en I+D de las empresas de la UE es del 1,3%

es del 1,3% Europa dispone del 20% de capital riesgo disponible en comparación con EE.UU.

El 30% de las publicaciones de I+D de la UE están en acceso abierto. Cuando en 2009 eran sólo el 22%

El capital invertido en empresas zombis (empresas improductivas incapaces de cubrir sus pagos de intereses durante tres años consecutivos) fue un 28% en Grecia, un 19% en Italia y un 15,5 en España.

La intensidad media de I+D es del 4,2% en las 30 principales regiones. Todas ellos se encuentran en Europa Occidental y representan el 36% de la inversión total en I+D. La media de la UE indica la brecha regional en materia de innovación.