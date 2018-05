Casi el 90% de las personas dice que Internet ha sido algo bueno para las personas y la sociedad en general

Smith, A. and T. Caiazza (2018). [e-Book] Declining Majority of Online Adults Say the Internet Has Been Good for Society. New York, Pew Research Center, 2018

La mayoría de los adultos en línea dicen que Internet ha sido bueno ellos y para para la sociedad en general, pero al mismo tiempo crece el número de personas que también ven aspectos negativos del uso de esta tecnología. Por otra parte, los contornos de la conectividad están cambiando: Uno de cada cinco estadounidenses son ahora usuarios de Internet “sólo a través de teléfonos inteligentes” en sus hogares.

Los estadounidenses tienden a ver el impacto de Internet y otras tecnologías digitales en sus propias vidas de manera muy positiva, según las encuestas del Pew Research Center a lo largo de los años. Una encuesta de adultos estadounidenses realizada en enero de 2018 encuentra evidencias continuas de esta tendencia, la gran mayoría de los usuarios de Internet (88%) dice que Internet, en general, ha sido algo bueno para ellos personalmente.

Pero incluso cuando ven el impacto personal de Internet de manera positiva, los estadounidenses se han vuelto algo más ambivalentes sobre el impacto de la conectividad digital en la sociedad en su conjunto. Una gran mayoría de adultos en línea (70%) sigue creyendo que Internet ha sido algo bueno para la sociedad. Sin embargo, la proporción de adultos en línea que dicen esto ha disminuido en un modesto, pero significativo porcentaje de 6 puntos desde principios de 2014, cuando el Pew Research hizo la primera pregunta. Esto se equilibra con un aumento correspondiente (del 8% al 14%) en la proporción de adultos en línea que dicen que el impacto social de Internet es una mezcla de lo bueno y lo malo. Mientras tanto, el porcentaje que dice que Internet ha sido algo mayormente malo para la sociedad no ha cambiado mucho en ese tiempo: el 15% lo dijo en 2014, y el 14% lo dice hoy en día.

Este cambio de opinión con respecto al último impacto social de Internet es particularmente marcado entre los estadounidenses más mayores, a pesar del hecho de que los adultos han sido especialmente rápidos adoptadores de tecnologías de consumo como los medios sociales y los teléfonos inteligentes en los últimos años. Hoy en día, el 64% de los adultos en línea de 65 años de edad y mayores dicen que Internet ha sido en su mayor parte algo bueno para la sociedad. Eso representa una disminución de 14 puntos desde el 78% que dijo esto en 2014. Las actitudes de los adultos más jóvenes se han mantenido más consistentes durante ese tiempo: el 74% de los usuarios de Internet entre las edades de 18 a 29 años dicen que Internet ha sido en su mayoría bueno para la sociedad, en comparación con el 79% que lo dijo en 2014.

En cuanto al grado formativo, la respuesta es muy similar a los datos de la encuesta de 2014, es más probable que los graduados universitarios digan que Internet ha tenido un impacto positivo en la sociedad (y menos probable que digan que ha tenido un impacto negativo) que aquellos con niveles más bajos de educación. Entre los adultos en línea con un título universitario, el 81% dice que el impacto de Internet en la sociedad ha sido mayormente bueno y sólo el 7% dice que ha sido mayormente malo. Por el contrario, el 65% de los que tienen un diploma de bachillerato o menos dicen que Internet ha tenido un impacto mayormente bueno en la sociedad, y el 17% dicen que su impacto ha sido mayormente malo.

Los puntos de vista positivos de Internet suelen estar vinculados al acceso a la información y a la conexión con otros; los puntos de vista negativos se basan en una gama más amplia de cuestiones.

Aquellos que piensan que Internet ha tenido un buen impacto en la sociedad tendieron a concentrarse en dos temas clave, según los ítems de seguimiento que permitieron a los encuestados explicar sus puntos de vista con sus propias palabras. La mayoría (62% de los que tienen una opinión positiva) mencionaron cómo Internet facilita y acelera el acceso a la información. Mientras tanto, el 23% de este grupo mencionó la capacidad de conectarse con otras personas, o las formas en que Internet les ayuda a mantenerse más en contacto con amigos y familiares.

Por el contrario, aquellos que piensan que Internet es algo malo para la sociedad dieron una gama más amplia de razones para sus opiniones, sin que se destaque ningún tema en particular. El tema más común (mencionado por el 25% de los encuestados) fue que Internet aísla a las personas entre sí o que hace que las personas pasen demasiado tiempo con sus dispositivos. Estas respuestas también incluían referencias a la difusión y prevalencia de noticias falsas u otros tipos de información falsa: El 16% mencionó este tema. Alrededor del 14% de los que piensan que el impacto de Internet es negativo citaron preocupaciones específicas sobre su efecto en los niños, mientras que el 13% sostuvo que fomenta la actividad ilegal. Una pequeña parte (5%) expresó preocupaciones sobre la privacidad o sobre si la información personal sensible está disponible en línea.

Uno de cada cinco estadounidenses son ahora usuarios de Internet “sólo a través de teléfonos inteligentes” en sus hogares. Estos cambios de actitud están ocurriendo en un paisaje más amplio en el que las opciones de acceso disponibles para los estadounidenses están cambiando dramáticamente. Más notablemente, uno de cada cinco estadounidenses (20%) son ahora “sólo usuarios de teléfonos inteligentes” en casa – es decir, tienen un teléfono inteligente pero no se suscriben al servicio de banda ancha tradicional donde viven. Este porcentaje representó un aumento de 7 puntos en comparación con los datos de 2015, cuando el 13% de los estadounidenses eran usuarios de teléfonos inteligentes solamente. Aproximadamente dos tercios de los estadounidenses (65%) dicen que disponen de un servicio de banda ancha en su domicilio, cifra muy similar al 67% que dijo esto en julio de 2015.

La proporción de personas que sólo disponen de una conexión a Internet en casa son aquellos con un nivel de formación inferior, en relación con quienes disponen de un servicio de banda ancha en casa. También informan que viven en hogares de bajos ingresos. Por ejemplo, el 31% de los estadounidenses con un ingreso familiar anual de menos de 30,000 $ son usuarios de Internet que utilizan sólo teléfonos inteligentes, y más del triple de la proporción entre los que viven en hogares que ganan 75,000$ o más por año (9%). Este fenómeno también es notablemente más frecuente entre los que respondieron que eran de color e hispanos que entre los blancos.

Por el contrario, los estadounidenses relativamente bien educados y económicamente acomodados tienen muchas más probabilidades de decir que tienen una conexión de banda ancha tradicional en casa. Casi nueve de cada diez estadounidenses en hogares que ganan 75,000$ o más por año dicen que se suscriben al servicio de banda ancha en el hogar, casi el doble de la tasa entre aquellos que ganan menos de 30,000$ por año (45% de los cuales tienen servicio de banda ancha en el hogar).

Más allá de esta creciente dependencia de los teléfonos inteligentes para el servicio de Internet en el hogar en lugar del servicio de banda ancha tradicional, también es notable que el 15% de los estadounidenses indican que no tienen servicio de banda ancha en casa ni un teléfono inteligente. Una gran parte de este grupo no está en línea, y el 11% informan que no utilizan Internet ni el correo electrónico desde ningún lugar. En otros casos, la parte sin banda ancha doméstica o un teléfono inteligente representa a los estadounidenses que se conectan por otros medios.

Y, al igual que en el caso del uso exclusivo de Internet por parte de los teléfonos inteligentes, los que carecen de servicio de banda ancha y de un teléfono inteligente tienen una probabilidad desproporcionada de pertenecer a ciertos segmentos de la población. Más notablemente, el 40% de los estadounidenses de 65 años de edad y mayores están dentro de esta categoría. Esto también es así en el caso de minorías residentes rurales (25%), aquellos que no han asistido a la universidad (25%) y aquellos de hogares que ganan menos de 30,000$ por año (23%).