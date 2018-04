Manual de campo sobre el acoso en línea para capacitar a escritores y periodistas con herramientas tácticas para defenderse contra el lenguaje ofensivo y troles

Online Harassment Field Manual to Empower Writers, Journalists and Others with Practical Tools, Tactics to Defend Against Hateful Speech and Trolling, [e-Book] New York: PEN America, 2018

Texto completo

PEN América anuncia el lanzamiento de su “Online Harassment Field Manual”, un recurso único en su tipo para equipar y dotar a escritores, periodistas y otros profesionales con herramientas prácticas y tácticas para defenderse contra el lenguaje ofensivo y troles. El manual ofrece una serie de de consejos, orientación y recursos sobre acoso cibernético, doxing, incitación al odio y otras formas de acoso digital, con la intención de fortalecer a los escritores y periodistas con los mejores métodos y medios disponibles para protegerse y asegurar su propia libertad de escribir. El libro también ofrece recomendaciones dirigidas a empleadores, compañías de tecnología y fuerzas de seguridad sobre las partes que necesitan desempeñar para prevenir el acoso en línea. Aunque el contenido está dirigido a los escritores, muchos de los consejos y técnicas son relevantes para cualquiera que se enfrente a la hostilidad en línea.

Los puntos destacados del manual incluyen:

Varios relatos de primera mano sobre el acoso en línea y sus consecuencias

Guías paso a paso para mejorar la seguridad cibernética y prevenir el doxing

Un glosario en línea sobre acoso con respuestas propuestas

Ideas para aprovechar las comunidades de escritura para combatir el acoso en línea

Consejos para combatir la incitación al odio

Pautas para aliados y testigos interesados en intervenir en el acoso en línea

Mejores prácticas para que escritores y periodistas mejoren el apoyo institucional durante los episodios de abuso en línea

Información sobre el acoso en línea y la legislación al respecto.