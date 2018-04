Confirmado: Existen cámaras de eco en los medios sociales. ¿qué hacemos con ello?

Quattrociocchi, Walter and Scala, Antonio and Sunstein, Cass R., Echo Chambers on Facebook (June 13, 2016). Available at SSRN

Los usuarios tienden a buscar información que fortalezca sus narrativas preferidas y a rechazar la información que las socava. Alarmantemente, cuando deliberadamente se introdujo información falsa en estas cámaras de eco, fue absorbida y vista como creíble siempre y cuando se ajustara a la narrativa primaria. E incluso cuando se introducía información más veraz para corregir o “desacreditar” las falsedades, o bien se ignoraba o bien se reforzaban las falsas creencias de los usuarios.

El mes pasado, tres becarios confirmaron lo que ya sabíamos sobre los medios sociales, o al menos lo que sospechábamos. En un borrador llamado “Echo Chambers on Facebook”, los científicos sociales Walter Quattrociocchi, Antonio Scala y Cass Sunstein encontraron evidencia cuantitativa de cómo los usuarios tienden a promover sus narrativas favoritas, formar grupos polarizados y resistirse a aquella información que no se ajusta a sus creencias.

El estudio se centró en cómo los usuarios de Facebook interactuaban con dos narrativas que incluían teorías de conspiración y ciencia. Los usuarios que pertenecían a diferentes comunidades tendían a no interactuar y a conectarse sólo con amigos de “ideas afines”, creando comunidades cerradas y no interactivas centradas en diferentes narrativas, lo que los investigadores llamaron “cámaras de eco”. El sesgo de confirmación explica las decisiones de los usuarios de compartir ciertos contenidos, creando cascadas informativas dentro de sus comunidades.

Al mismo tiempo, la agregación de información favorecida dentro de esas comunidades refuerza la exposición selectiva y la polarización de grupos. Proporcionamos evidencia empírica de que debido a que se centran en sus narrativas preferidas, los usuarios tienden a asimilar sólo las afirmaciones que confirman e ignoran las refutaciones aparentes.

Aunque los hallazgos son motivo de preocupación, no son tan sorprendentes – el sesgo de confirmación no es nada nuevo, y las teorías de conspiración se han convertido en una parte cada vez más visible de nuestra discusión política. La pregunta es si hay algo que un medio de comunicación responsable pueda o deba hacer de manera diferente para facilitar que los hechos penetren en estas cámaras de eco, y si las organizaciones de noticias están dispuestas a hacer los cambios necesarios.

