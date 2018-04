Cuerpo, Persona y Privacidad: Perspectivas sobre el Otro Cultural y la Experiencia Humana.

Body, Personhood and Privacy: Perspectives on the Cultural Other and Human Experience. Tartu, Universidad de Tartu Press, 2017

Texto completo

Este libro estudia cómo los conceptos de cuerpo, persona y privacidad pueden expandirse más allá de las fronteras disciplinarias. A pesar de la diversidad de material empírico y marcos teóricos, los capítulos sugieren herramientas innovadoras para temas clave comunes: el diálogo con el Otro cultural, la apropiación del espacio y la personalidad. La encarnación humana y los aspectos éticos de la representación y regulación de las prácticas culturales son uno de los temas principales de gran parte del volumen. El libro está ilustrado con algunos de los mejores ejemplos de arte callejero de Tartu.