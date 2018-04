Encuesta sobre las mejores prácticas de alfabetización informacional en las bibliotecas universitarias de Estados Unidos

Julien,Heidi ; Gross, Melissa ; Latham, Don . Survey of Information Literacy Instructional Practices in U.S. Academic Libraries. C&RL Association of College and Research Libraries, vol. 79, n. 2 (2018)

Una encuesta en línea enviada a la comunidad de bibliotecarios profesionales de los Estados Unidos, que imparten instrucción sobre conocimientos básicos en materia de información en bibliotecas universitarias, proporcionó información sobre sus prácticas y los desafíos a los que se enfrentan. Los datos incluyen métodos pedagógicos actuales, grupos de usuarios de enfoque, valoración y evaluación, mercadotecnia, objetivos de instrucción, incorporación del nuevo Framework for Information Literacy for Higher Education, el papel de la tecnología en la formación, la importancia de las relaciones con el profesorado y los administradores, y una serie de desafíos comunes a los que se enfrentan los bibliotecarios formadores. Los resultados de la encuesta pueden ayudar a identificar las mejores prácticas, a mejorar las prácticas actuales, a comparar las prácticas en diferentes contextos y a informar la preparación preprofesional de los bibliotecarios que se convertirán en proveedores de instrucción.