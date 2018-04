Personajes literarios en las canciones. Con la música a otra parte 2018/03/27

El programa de esta semana ha estado dedicado a los personajes literarios que transitan a través de las canciones. Música y literatura forman parte de una identidad y una relación duradera, son muchas las ocasiones en que la lectura de una obra ha inspirado a los músicos hasta crear canciones basadas en algunas de las lecturas que más les han impresionado. Por ello hemos decidido compilar algunas de estas canciones en nuestro programa; así hemos escuchado al grupo La Unión emulando la obra de Boris Vian “Lobo hombre en paris”, a Enrique Bumbury y la recreación que hace de Alicia de Lewis Carol en su primer disco en solitario “Radical Sonora” . El inolvidable poema de Edgar Alan Poe sobre el amor más allá de la muerte musicado por Radio Futura, La canción Lord of The Ring donde los alemanes Blind Guardian recrean la obra de Tolkien. Al grupo de la movida valenciana “Comité Cisne” del diario de Ana Frank, “Rocinante del grupo Asfalto, Gulliver de Joaquín Sabina, Vencidos de Joan Manuel Serrat, Led Zeppelin con Ramble on, inspirada en el Señor de los Anillos, Lou Red con The Raven de Edgar Alan Poe, Romeo And Juliet de Dire Straits, Tea in the Shara donde The Police describe la obra “El cielo protector” de Bowles y finalmente Scarlet de U2, un clásico del cine “Lo que el viento se llevó” basada en la obra de Margaret Michel.

