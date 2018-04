El futuro de la movilidad 3.0

Van Audenhove, F.-J., A. Korn, et al.. [e-Book] “The Future of Mobility 3.0” (), Arthur D. Little, 2018.

Texto completo

El panorama de la movilidad está siendo completamente remodelado, y la movilidad urbana plantea un enorme reto a las autoridades metropolitanas y a las empresas, así como grandes oportunidades. La demanda mundial de movilidad en las zonas urbanizadas se duplicará de aquí a 2050. Entretanto, el número del flujo de la movilidad en zonas urbanas ha aumentado enormemente desde 2015, lo que ha ejercido una mayor presión sobre los sistemas de movilidad urbana existentes. Se espera un crecimiento aún mayor en el ámbito de la movilidad de mercancías, especialmente en las zonas urbanas densamente pobladas, debido a la creciente importancia del comercio electrónico y al consiguiente auge de la demanda de entregas.

La industria de la movilidad no se ha librado de la reciente avalancha de avances tecnológicos e innovaciones impulsadas por la cuarta revolución industrial. Estos importantes avances tecnológicos, incluidos los grandes datos, la inteligencia artificial, la Internet de los objetos y la aparición de nuevas formas compactas de energía, han dado lugar a una serie de nuevas opciones de movilidad. La regulación es otro motor importante de la innovación sostenible, ya que, en general, está orientada a crear el marco necesario para la introducción racional de nuevas soluciones de movilidad, lo que garantiza que éstas contribuirán positivamente a alcanzar el sistema óptimo.

Por último, las expectativas de los clientes en cuanto a soluciones de movilidad rápidas, fiables, cómodas e individualizadas aumentan tan rápidamente como la combinación de modos de transporte y servicios que se les ofrecen, y es probable que esta tendencia continúe. Los hábitos de movilidad de las personas están evolucionando drásticamente y los comportamientos de movilidad se están transformando. Las tendencias actuales y las nuevas soluciones de movilidad, cuyo impacto se analiza en este informe, pueden conducir a ecosistemas de movilidad muy diferentes en el futuro. Estas evoluciones desencadenan una serie de oportunidades, pero también presentan retos clave para las autoridades, así como para los proveedores de soluciones de movilidad, especialmente para los operadores tradicionales de transporte público que necesitan salvar la brecha entre esta nueva gama de demandas y los servicios que ofrecen actualmente.