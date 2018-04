La Propiedad Intelectual ante los retos del mercado único digital. Cree, comparta y proteja

The agility of intellectual property facing the challenges of the digital single market. Avignon: Forum d’Avignon, 2017

Texto completo

Aunque la propiedad intelectual ha demostrado ser ágil a la hora de afrontar el desarrollo digital, todavía hay que superar algunos retos económicos y jurídicos importantes.

Si Europa quiere lograr una armonización “ganadora”, es esencial asegurarse primero de que cada ecosistema sea compatible con el euro. Es igualmente esencial garantizar que Europa siga su propia y original política de armonización, en lugar de una elaborada a partir de conceptos extranjeros. Por último, es fundamental restablecer un marco jurídico eficaz para que todos los interesados – artistas, empresas y consumidores – comprendan el significado y el alcance de la propiedad intelectual.