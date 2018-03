La era de la curación: de la abundancia al descubrimiento

The age of curation: From abundance to discovery. [e-Book] Bain & Company, 2013.

Bain & Company llevó a cabo una encuesta global para analizar cómo las personas consumen cultura en forma de medios digitales: video, música, libros electrónicos y videojuegos. Al encuestar a más de 6.000 consumidores en Europa, EE.UU. y los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China),

Los resultados de la encuesta pusieron de relieve tres tendencias clave

El aumento del consumo individual y social impulsado por los smartphones y las tabletas

El fin de la escasez de contenidos a medida que la distribución digital alcanza la ubicuidad

Un abandono de la propiedad posibilitado por las redes “always-on”

Estos cambios se producen en un contexto de persistente choque cultural entre el mundo creativo y el digital. El año pasado observamos el poder innovador de las plataformas digitales en los últimos siete años: iTunes es sinónimo de descargas de música, YouTube con streaming video, Kindle con e-books. Pero el auge de los gigantes crea malestar. Apple, Google, Amazon, Microsoft y Facebook son titulares tanto por las controversias empresariales, regulatorias y culturales que generan como por los nuevos comportamientos que han fomentado.

El auge de las plataformas digitales también pone de relieve el papel evolutivo de la curaduría, a medida que los consumidores buscan mejores formas de encontrar la cultura que más desean, el poder se traslada a los consumidores, que pueden programar su propio contenido utilizando tecnología poderosa e interfaces simples, la curaduría se aleja de las manos de los profesionales y se traslada a las comunidades, plataformas y algoritmos. Esto crea un peligro real de una “tiranía de la demanda”, como lo indica la prevalencia de las franquicias sobre la creación original en industrias cada vez más reacias al riesgo. Sin embargo, es probable que prevalezcan los reproductores multimedia que puedan ofrecer el contenido adecuado, es decir, no sólo lo que los consumidores desean hoy, sino también lo que les sorprenderá mañana.