“5 en 5” de IBM Research muestra cada año algunos de los mayores avances de los laboratorios globales de IBM Research, cinco tecnologías que remodelarán fundamentalmente el negocio y la sociedad en los próximos cinco años. Esta innovación se basa en la investigación que se lleva a cabo en los laboratorios de IBM, en el trabajo de vanguardia y en las tendencias en el panorama tecnológico y empresarial.

He aquí un resumen de las predicciones que los científicos de IBM presentarán este año. Colectivamente, presagian una poderosa evolución en computación que superará cualquier cosa que hayamos visto anteriormente:

1.A nadie le gustan las imitaciones. Criptoanclas y cadenas de bloqueo se unirán contra los falsificadores.

En los próximos cinco años, las anclas criptográficas, como los puntos de tinta o los pequeños ordenadores más pequeños que un grano de sal, se incorporarán a los objetos y dispositivos cotidianos. Se utilizarán en tándem con la tecnología de blockchain para garantizar la autenticidad de un objeto desde su punto de origen hasta el momento en que llega a manos del cliente. Estas tecnologías abren el camino a nuevas soluciones que abordan la seguridad alimentaria, la autenticidad de los componentes fabricados, los productos modificados genéticamente, la identificación de los objetos falsificados y la procedencia de los artículos de lujo.

2. Los hackers van a hackear. Hasta que encuentran criptografía en celosía.

IBM está desarrollando métodos de cifrado para seguir el ritmo de las tecnologías emergentes, como los ordenadores cuánticos, que algún día podrán romper todos los protocolos de cifrado actuales. Los investigadores de IBM ya han desarrollado un método de encriptación post-cuántica, llamado criptografía en celosía. Ningún ordenador puede descifrarlo, ni siquiera los futuros ordenadores cuánticos. Con la criptografía en celosía se puede trabajar en un archivo, o encriptarlo, sin exponer nunca datos sensibles a los hackers.

3. Nuestros océanos están sucios. Los microscopios robot alimentados por IA pueden salvarlos.

En cinco años, pequeños microscopios autónomos de IA, conectados en red en la nube y desplegados en todo el mundo, monitorearán continuamente en tiempo real la salud de uno de los recursos más importantes y amenazados de la Tierra: el agua. Los científicos de IBM están trabajando en un enfoque que utiliza el plancton, que son sensores biológicos naturales de la salud acuática. Los microscopios de IA se pueden colocar en cuerpos de agua para seguir el movimiento del plancton en 3D, en su entorno natural, y utilizar esta información para predecir su comportamiento y salud. Esto podría ayudar en situaciones como derrames de petróleo y escorrentía de fuentes de contaminación terrestres, y para predecir amenazas como las mareas rojas.

4. El sesgo de inteligencia artificial explotará. Pero sólo la inteligencia artificial imparcial sobrevivirá.

Dentro de cinco años, tendremos nuevas soluciones para contrarrestar un aumento sustancial en el número de sistemas y algoritmos de IA sesgados. A medida que se trabaja para desarrollar sistemas de IA en los que podamos confiar, es fundamental desarrollar y entrenar estos sistemas con datos que sean justos, interpretables y libres de prejuicios raciales, de género o ideológicos. Con este objetivo en mente, los investigadores de IBM desarrollaron un método para reducir el sesgo que puede estar presente en un conjunto de datos, de tal manera que cualquier algoritmo de IA que aprenda más tarde de ese conjunto de datos perpetúe la menor inequidad posible. Los científicos de IBM también idearon una manera de probar los sistemas de IA incluso cuando los datos de entrenamiento no están disponibles.

5. Hoy en día, q5 en la computación 5uantum es el patio de recreo de los investigadores. En cinco años, será la corriente principal.

En cinco años, la computación cuántica será utilizada ampliamente por nuevas categorías de profesionales y desarrolladores para resolver problemas que antes se consideraban insolubles. Quantum será omnipresente en las aulas universitarias, e incluso estará disponible, hasta cierto punto, a nivel de la escuela secundaria. Los investigadores de IBM ya están alcanzando importantes hitos en la química cuántica. Simularon con éxito la unión atómica en hidruro de berilio (BeH2), la molécula más compleja jamás simulada por una computadora cuántica. En el futuro, los ordenadores cuánticos continuarán abordando problemas cada vez más complejos, alcanzando y superando lo que podemos hacer sólo con las máquinas clásicas.

El “5 en 5” de este año es mucho más que un escaparate de innovación innovadora. Es una reafirmación del papel de la tecnología como fuerza del bien en un mundo que la necesita desesperadamente. La capacidad de la sociedad para superar desafíos difíciles y amenazas sin precedentes