Las bibliotecas son los motores del cambio. Haciendo que el cambio suceda.

Making Change Happen: Leaders for a United Library Field

Together, we create the future. Libraries are the motors of change.

Glòria Pérez-Salmerón. IFLA, 2018

Un campo bibliotecario unido no ocurrirá por sí solo. Necesitará de su contribución, actuando como líder de su institución, su comunidad, su asociación. Este libro es una compilación de los resultados de la dinámica The President-Elect Session celebrada durante el WLIC 2017. Incluye contenidos de los principales oradores, 277 asistentes y 195 participantes activos de 53 países diferentes.

The President-Elect Session fue una fábrica de ideas donde los participantes compartieron experiencias e ideas y ayudaron a construir las bases para el liderazgo que necesitamos.

Con un enfoque en unir el campo, la sesión se concentró en cómo el liderazgo puede construir conexiones y asociaciones, desde lo local hasta lo global, lo que unificará el campo y nos permitirá no sólo sobrevivir sino prosperar en el mundo de hoy.