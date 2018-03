Hoja de ruta 2018-2020 para el acceso abierto (VNSU)

Association of Universities in the Netherlands (VNSU) Releases 2018-2020 Road Map to Open Access. VNSU Amsterdam: Association of Universities in the Netherlands, 2018

Texto completo

Disponer de las publicación al 100% en acceso abierto para el 2020 es la meta declarada por el Plan Nacional de Ciencia Abierta y la meta con la que el VSNU ha comprometido sus esfuerzos. El informe de VSNU sobre acceso abierto publicado en estos días incluye los planes previstos por las universidades para lograr este objetivo.

Pieter Duisenberg, Presidente de la VSNU dijo:”Es vital que una investigación aún más cuando está financiada con fondos públicos esté disponible a través del acceso abierto. Es fundamental para los científicos de todo el mundo, ya que les permite ver y utilizar libremente los resultados de otros investigadores que publicaron mucho antes. También es vital para el sector empresarial ya que impulsa la innovación. Y para cualquier persona interesada en escuchar los últimos avances de la ciencia, como profesores, pacientes de hospitales o ingenieros “.

En el tercer informe sobre acceso abierto, se presentaron los cinco pilares siguientes, destinados a garantizar el 100% de acceso abierto para 2020.

1. Negociaciones con editores

El VSNU continúa sus negociaciones con las grandes editoriales. Las universidades quieren que los contratos de lectura sean totalmente accesibles sin coste adicional.

2. Colaboración internacional

El acceso abierto debe seguir ocupando un lugar prioritario en la agenda política y la ciencia abierta debe recibir prioridad política durante la Presidencia neerlandesa de la Unión Europea. Las universidades necesitan un grupo de presión europeo para ejercer presión política sobre los editores y mantenerse mutuamente informados.

3. Archivo

En el próximo período, el VSNU continuará las consultas con sus socios para hacer hincapié en la importancia de conservar los derechos de autor en lugar de transferirlos exclusivamente a los editores.

4. Monitoreo

En colaboración con sus asociados, el VSNU iniciará un estudio exploratorio sobre métodos alternativos de vigilancia de las publicaciones de libre acceso, aunque la ambición sigue siendo permitir que todas las partes se registren y supervisen el acceso abierto mediante un método sencillo.

5. Plataformas alternativas de publicación

Para el período 2018-2020, la posición negociadora de las universidades debe reforzarse reduciendo su dependencia de los editores establecidos. Una infraestructura abierta de acceso abierto parece ofrecer una solución adecuada a este respecto.