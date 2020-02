Las bibliotecas de las universidades holandesas intensifican la cooperación para lograr acuerdos sostenibles con los editores

Dutch University libraries intensify cooperation with the launch of UKBsis. Openacces.nl. 2020

Las bibliotecas universitarias holandesas (UKB) dan un impulso adicional a la cooperación mutua con el establecimiento de un programa para “Servicios de información académica”.

Durante los próximos dos años, UKBsis se centra en la realización de acuerdos sostenibles con editores para acceder a información científica y publicaciones de acceso abierto. Con este enfoque, el control nacional de las negociaciones, parte de la Hoja de ruta de acceso abierto de VSNU como base para lograr los acuerdos y establecer una base común.

Además de una mayor eficiencia y efectividad, el despliegue del programa garantiza que los especialistas de acceso abierto de la universidad estén menos preocupados por los asuntos administrativos y puedan centrarse más en apoyar y asesorar a los investigadores. UKBsis está buscando explícitamente la cooperación internacional con otros consorcios para realizar la transición hacia un acceso 100% abierto de manera sostenible.