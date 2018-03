Les Bibliothécaires : Library Music Collection (1967-1982)

https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?feed=https%3A%2F%2Fwww.mixcloud.com%2Fmusicophilia%2Fmusicophilia-les-biblioth%25C3%25A9caires-an-introduction-to-library-music-box-sampler-1967-1982%2F&hide_cover=1

(This stream is a 1-hour sampler of the full box set. Full download below.)

Download just the Tracklists & Artwork | Download the ‘Les Bibliothécaires’ Box Set (1.3GB)

Les Bibliothécaires a finales de los años 60,70 y principios de los 80 parecían haber decidido colectivamente que no iban a tomar partido en un mundo de posibilidades cada vez mayores. Crearon una verdadera fusión, de estilos y tradiciones musicales que reflejaban sus diversos puntos de origen -especialmente Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, pero casi siempre con un pie en América y al menos un dedo en el resto del mundo. La música que hacían provenía del futuro imaginado con optimismo, tanto como de cualquier lugar real. Crearon música que por un lado era literalmente funcional y literalmente comercial: pensada para ser alquilada, para correr detrás de todo, desde películas y programas de televisión hasta anuncios de radio. Y sin embargo, por otro lado, estaba completamente libre de comercio: la música casi nunca estuvo disponible para la venta al por menor, y aunque fue escuchada por miles o incluso millones de personas, sus creadores estaban lo más lejos posible de las estrellas del pop. Ellos crearon música de inagotable pasión, habilidad, destreza, arte, juego, ritmo, pegajosidad, placer, emoción y sorpresa.

Para los obsesivos de la música, los descubrimientos suelen venir de uno en uno o dos a la vez, un nuevo artista aquí y otra vez, quizás un nuevo rincón de un subgénero de vez en cuando. Pero descubrir la música de biblioteca amplifica eso muchas veces más: no es realmente un género, no una escena, sino todo un mundo espejo, familiar y aún desconocido, que recuerda a aquel en el que pasamos nuestras vidas, pero que cambió y se desvió de maneras increíbles. La mayoría de los ingredientes son reconocibles de las músicas funk, jazz, rock, discoteca, pop y folklóricas que amamos -guitarra de bajo, batería, bongos, piano, órganos, instrumentos de latón, sintetizadores- pero las proporciones son diferentes, el énfasis un poco inusual, la producción un poco alienígena. Los beats son más potentes, el bajo más contundente, las guitarras a menudo secundarias, como si de una realidad donde los clavicémbalos fueran uno de los instrumentos más populares de la banda de garaje. Y luego están las cuerdas, a veces orquestales, a menudo a escala de cámara, que se elevan por encima y alrededor en un baile con los tambores y el bajo, no sólo recalcando los cambios de acordes como esperamos cuando aparecen en la música pop. Si te encantan las muestras de’ Melody Nelson’ o “Apache”, o las de la edad de oro de Hip-Hop breakbeat, has echado un vistazo a los sonidos de este mundo que hacen eco en el mundo de la música normal, y estás listo para una delicia.