Las universidades en la frontera de la privacidad: datos abiertos, datos grises y gestión de datos

Borgman, C. L. “Open Data, Grey Data, and Stewardship: Universities at the Privacy Frontier.” Forthcoming in Berkeley Technology Law Journal vol. 33, n. 2 (2018). URL.: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1802/1802.02953.pdf

Este documento explora los valores en competencia inherentes a la administración de datos y hace recomendaciones para la práctica, basándose en el trabajo pionero de la Universidad de California en materia de privacidad y seguridad de la información, gobernanza de datos y riesgo cibernético.

A medida que las universidades reconocen el valor inherente de los datos que recopilan y mantienen, encuentran desafíos imprevistos al administrar esos datos de manera que equilibren la rendición de cuentas, la transparencia y la protección de la privacidad, la libertad académica y la propiedad intelectual.

Dos desarrollos paralelos en la recopilación de datos académicos son convergentes:

(1) los requisitos de acceso abierto, en virtud de los cuales los investigadores deben proporcionar acceso a sus datos como condición para obtener financiamiento de becas o publicar resultados en revistas;

(2) la vasta acumulación de “datos grises” sobre individuos en sus actividades diarias de investigación, enseñanza, aprendizaje, servicios y administración.

Los límites entre la investigación y los datos grises se están difuminando, lo que dificulta la evaluación de los riesgos y responsabilidades asociados con cualquier recopilación de datos. Muchos conjuntos de datos, tanto de investigación como grises, quedan fuera de las regulaciones de privacidad como HIPAA, FERPA y PII. Las universidades están explotando estos datos para la investigación, análisis de aprendizaje, evaluación del profesorado, decisiones estratégicas y otros asuntos sensibles. Las entidades comerciales están asediando a las universidades con solicitudes de acceso a los datos o de asociaciones para extraerlos.

La frontera de la privacidad a la que se enfrentan las universidades de investigación abarca las prácticas de acceso abierto, los usos y usos indebidos de datos, las solicitudes de registros públicos, el riesgo cibernético y la conservación de datos para la protección de la privacidad.