Conector, catalizador y bien común. Los tres principios que definen la biblioteca universitaria del siglo XXI

Janice Jaguszewsk, Janice ; McGuire, Lisa. “Connector, Catalyst and Common Good: Defining the Academic Library of the 21st Century”. Library Leadership and Management (LL&M) Vol 32, No 2 (2018)

Para el liderazgo bibliotecario es fundamental articular claramente cómo una biblioteca universitaria inspira y transforma la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Transmitir la profunda experiencia de la biblioteca a lo largo del ciclo de vida del conocimiento (descubrimiento, uso, creación y puesta en común) y demostrar su capacidad para ofrecer soluciones a los problemas de información son fundamentales para lo que una biblioteca universitaria aporta a su campus. En la Universidad de Minnesota, las Bibliotecas de Ciencias de la Salud han desarrollado un modelo de colaboración de “Espacio como Servicio” que las posiciona como un componente vital de un Centro Interprofesional de Aprendizaje y Educación más grande dentro del Centro Académico de Salud de la Universidad. Se describe y discuten Los seis principios fundamentales que guían la visión de una biblioteca académica como conector, catalizador, bien común y entorno rico en servicios, y se proporciona una plantilla para aplicar este modelo a una variedad de disciplinas.

Clearly articulating how an academic library inspires and transforms teaching, learning and research is critical for library leadership. Conveying the library’s deep expertise throughout the knowledge lifecycle (discovery, use, creation, and sharing) and demonstrating its ability to provide solutions to information problems are core to what an academic library brings to campus collaborations. At the University of Minnesota, the Health Sciences Libraries have developed a “Space as a Service” model of collaboration that positions them as a vital component of a larger Interprofessional Learning and Education Center within the University’s Academic Health Center. We describe and discuss six fundamental principles that guide our vision of an academic library as a Connector, Catalyst, Common Good and Service-Rich Environment, and offer a template for applying this model to a range of disciplines.