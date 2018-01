Mendeley como indicador de impacto temprano

Maflahi, N. and M. Thelwall “How quickly do publications get read? The evolution of mendeley reader counts for new articles.” Journal of the Association for Information Science and Technology vol. 69, n. 1 (2018). pp. 158-167. http://dx.doi.org/10.1002/asi.23909

Dentro de la ciencia, las citaciones son utilizadas para estimar el impacto de la investigación, pero el tiempo necesario para compilar las citas significa que no son útiles para investigaciones recientes. Este vacío puede ser llenado por los recuentos de lectores que proporciona el gestor de referencias Mendeley, datos que pueden ser valiosos indicadores de impacto temprano para los artículos académicos porque aparecen antes de las citas y frecuentemente existe una correlacion entre el número de lectores que han compartido una referencia y el número de citas recibidas por un documento.

Este artículo hace un estudio longitudinal de los lectores de Mendeley en 6 revistas bibliotecarias y de ciencias de la información de 2016. Los resultados sugieren que los lectores de Mendeley se acumulan cuando los artículos están disponibles por primera vez en línea y continúan creciendo constantemente. Para las revistas con grandes retrasos de publicación, los artículos ya pueden tener un número considerable de lectores en su fecha de publicación. Por lo tanto, los conteos de lectores de Mendeley pueden ser útiles incluso como indicadores de impacto temprano para los artículos, incluso antes de que hayan sido publicados oficialmente en un número de la revista.