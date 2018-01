Historia de la enseñanza de lectura y escritura: métodos y material didáctico

Mortatti, M. d. R. L. and I. C. A. d. S. Frade (2014). [e-Book] História do Ensino de Leitura e Escrita: métodos e material didático Marilia, Universidade Estadual Paulista, 2014

En este libro, se reúnen textos de investigadores, especialistas en historia de la alfabetización, historia de la educación e historia del libro y de la lectura. Los autores abordan la historia de la enseñanza de lectura y escritura, enfocando diferentes espacios y formas de producción y circulación de métodos de enseñanza y de material didáctico. Y, a través del diálogo entre prácticas escolares y prácticas culturales, destacan dimensiones pedagógicas, editoriales y políticas así como diferentes sujetos involucrados en esos procesos históricos. Además de la temática abordada, los textos aquí reunidos tienen en común el contexto de la motivación inicial y de los objetivos.