Formación abierta sobre preservación digital y oportunidades de desarrollo profesional

Open Digital Preservation Training and Professional Development Opportunities [e-Book] Washington D. C: Institute of Museum and Library Services, 2017.

Texto completo

El informe examina el panorama nacional de los recursos de educación continua de libre acceso para la preservación digital, identificando oportunidades para el desarrollo futuro de recursos.

El interés por la formación en preservación digital y las oportunidades de desarrollo profesional son amplias, sin embargo, la comprensión común de los materiales abiertos -que están disponibles gratuitamente para su uso en línea- y la forma en que podrían utilizarse con mayor eficacia sigue siendo limitada.

La comunidad de preservación digital, que se ocupa de la conservación de las colecciones digitales a lo largo del ciclo de vida de diversas organizaciones, se beneficiaría de una comprensión común de los materiales de capacitación abiertos y gratuitos. La educación permanente en preservación digital es valiosa para todo tipo de organizaciones, desde las más pequeñas hasta las más grandes, así como para una amplia gama de profesionales en diversos momentos de sus carreras.

Los museos, bibliotecas y archivos de todos los tamaños se benefician en gran medida de materiales educativos gratuitos sobre temas de preservación digital, al igual que muchas otras organizaciones interesadas en preservar el contenido digital para su uso futuro. Con frecuencia, los estudiantes nuevos en la profesión no saben con certeza dónde adquirir conocimientos, conocer los problemas y las aptitudes específicas sobre la preservación digital. Del mismo modo, los profesionales en activo pueden necesitar ampliar sus funciones, conocimientos y aptitudes. La capacitación para satisfacer estas necesidades se imparte necesariamente fuera de los entornos educativos formales, dependiendo de la capacidad del alumno para localizar recursos que sean pertinentes para su entorno educativo

El propósito de este informe es comenzar a establecer un entendimiento común de los tipos de materiales de capacitación sobre preservación digital abierta disponibles, identificar temas en torno a los cuales se deben elaborar materiales adicionales y recomendar formas de aumentar la eficacia, el uso y la reutilización de los materiales de capacitación abierta.