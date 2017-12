Un libro y una cerveza: ideas innovadoras de algunas librerías japonesas para sobrebivir en la era digital

El número de librerías en todo el país bajó de 17,911 en el año fiscal 2006 a 14,098 en el año fiscal 2016, según la Organización de Publicación de Japón para el Desarrollo de Infraestructura de la Información (JPO), con sede en Tokio. El mercado de publicaciones también se ha reducido. Las ventas estimadas de publicaciones en papel en 2016 cayeron un 3,4 por ciento desde el año anterior a alrededor de 1,47 billones de ¥, marcando la 12° disminución anual consecutiva, según el Research Institute for Publications de Tokio. Sin embargo, el espacio de piso de ventas ha aumentado. El JPO cree que esto significa que se han cerrado más y más librerías pequeñas y medianas.

Algunas pequeñas librerías están trabajando para distinguirse en la industria del libro minorista ante el declive en la publicación y la creciente presencia de libros electrónicos. De este modo Las librerías están buscando agregar un nuevo valor a su estilo de negocios convencional, en el que simplemente compran libros de mayoristas y los venden. Los propietarios y gerentes están buscando ideas sobre cómo operarán las librerías en el futuro.

A principios de noviembre, en la librería Tenro-in Shoten, dirigida por Takanori Miura, de 40 años, en Ikebukuro (Tokio), se celebró una conferencia de acogida de escritores. Los participantes abarrotaron la tienda, que ocupa sólo unos 40 metros cuadrados en el segundo piso de un edificio. En ella se habló sobre técnicas de escritura práctica, como el uso de comillas de estilo japonés y la elección de palabras llamativas en los títulos.

Casi todas las semanas, la tienda Ikebukuro ha celebrado varios eventos: conferencias para fomentar no solo escritores, sino también fotógrafos o novelistas y también clases de conversación en inglés. A veces hay actuaciones de grupos de teatro, la tienda también gestiona planes de viajes literarios. Las personas no van también a adquirir experiencias, tales como conocer cómo y el qué técnicas escritura Utilizan los autores que leen o que quisieran leer.

Una librería llamada B & B en Shimokitazawa, Tokio, ha crecido en popularidad con el eslogan: “Una librería donde puedes beber cerveza”. B & B abrió sus puertas en 2012, y su nombre es una abreviatura de “libro y cerveza”.Ya entrada la noche, la librería está llena de gente que disfruta de la cerveza y la comida mientras lee sus libros favoritos.

La tienda no confía en los mayoristas de libros para su selección. En la mayoría de los casos, los libros que se venden en las tiendas minoristas son seleccionados por las compañías mayoristas sobre la base de datos de ventas anteriores. Sin embargo, el personal de B & B selecciona todos los libros que venden. Además B & B también organizó diversos eventos, incluidas charlas diarias con escritores.

Ohraido Shoten, una librería con sede en Tokio, se hizo famosa por agrupar libros según temas y relaciones en lugar de según el autor.

En años de incertidumbre, cada vez más personas buscan respuestas de libros. En la era de Amazon y del libro digital el papel de las librerías como guías es importante. Mientras tanto sólo las librerias que luchan en un medio añadiendo un valor añadido a su producto a través de sus propios esfuerzos serán los que sobrevivan.

“Bookstores using innovation to survive” The Yomiuri Shimbun, 24 dec 2017