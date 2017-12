Diseñando el Futuro de las Bibliotecas Universitarias (SCONUL)

Pinfield, S., A. Cox, et al. (2017). [e-Book] Mapping the Future of Academic Libraries: A Report for SCONUL. London, Society of College, National & University Libraries ( SCONUL).

Texto completo

Informe de SCONUL sobre las tendencias de futuro de las bibliotecas universitarias para los próximos 10 años, en el contexto de la disminución de la importancia del libro impreso y sus repercusiones en el uso del espacio bibliotecario, el desarrollo de los servicios y el despliegue del personal.

La Society of College, National and University Libraries (SCONUL) representa a todas las bibliotecas universitarias del Reino Unido e Irlanda, independientemente del grupo de misión, así como a las bibliotecas nacionales y a muchos de los colegios de enseñanza superior del Reino Unido. SCONUL promueve la conciencia del papel de las bibliotecas universitarias en el apoyo a la excelencia investigadora y al logro la inserción laboral de los estudiantes, y representa sus puntos de vista e intereses ante el gobierno, los reguladores y otras partes interesadas, además de impulsar que las bibliotecas colaboren entre sí para prestar servicios más eficientes así como a compartir conocimientos y mejores prácticas.

SCONUL acaba de publicar el informe “Mapping the future of academic lIbraries“, encargado a la Escuela de Información de la Universidad de Sheffield. El informe destaca una serie de desafíos y oportunidades para los miembros de SCONUL, incluyendo el desarrollo de Inteligencia Artificial y aprendizaje automático, la información sobre becas y los desafíos actuales de los límites entre la biblioteca y el resto de las instituciones y el desarrollo de la biblioteca como servicio. Para ello se entrevistó a 33 participantes: directivos y líderes del pensamiento de áreas como bibliotecas, Informática, Tecnología y Aprendizaje, Política Educativa, Comunicación Científica, y Humanidades Digitales con el objetivo de identificar algunas tendencias realtivas a :

Reconociendo los Retos y Oportunidades

Posicionamiento de la Biblioteca

Comunicar y Cambiar

Cuestionar viejos’ Mantras’

Construir Nuevos Paradigmas

Las tendencias emergentes son:

1: Investigación basada en datos

2: Aprendizaje conectado

3: Bibliotecas orientadas al servicio