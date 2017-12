Fomentar una cultura de lectura y escritura: 18 estudios de caso de programas exitosos de alfabetización de jóvenes y adultos

Fostering a culture of reading and writing: Examples of dynamic literate environments: Paris: Un esco, 2017

El Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida (UIL) está presentando una nueva publicación titulada “Fostering a culture of reading and writing: Examples of dynamic literate environments” para conmemorar el Día Internacional de la Alfabetización este 8 de septiembre. La recopilación presenta 18 estudios de caso de programas exitosos de alfabetización de jóvenes y adultos, que buscan fomentar ambientes ricos en alfabetización dentro de la familia, la comunidad o la sociedad en general. Del mismo modo, demuestra el valor crítico de tal enfoque y aboga por su adopción más amplia en el contexto de la agenda mundial para avanzar en la alfabetización.

Hoy en día, al menos 750 millones de adultos y 264 millones de niños no escolarizados carecen de habilidades básicas de alfabetización. Si bien en muchas partes del mundo existen progresos considerables, las tasas de alfabetización siguen siendo una preocupación mundial. El logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.6 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible – ” De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética” – debe ser apoyado por la creación y mantenimiento de entornos alfabetizados, que refuerzan el aprendizaje de jóvenes y adultos y cuyo potencial debe tener un mayor reconocimiento y explotación.

Los 18 ejemplos de programas eficaces de alfabetización educacional que son presentados y analizados en esta recopilación, demuestran el valor de los entornos alfabetizados dinámicos y la importancia de fomentar una cultura de lectura y escritura, examinando los siguientes cuatro contextos diferentes: entornos digitales, contextos intergeneracionales, bibliotecas comunitarias y prisiones. Asimismo, la publicación presenta una serie de enfoques prometedores para cultivar estos entornos, con la esperanza de inspirar a las partes interesadas de alfabetización de todo el mundo a que comprometan a jóvenes y adultos en el aprendizaje de manera sostenible.

En la Base de Datos de Prácticas Efectivas de Alfabetización y Aritmética de la UNESCO (LitBase) también se pueden encontrar todos estos programas. Durante el evento del Día Internacional de la Alfabetización celebrado en París el 8 de septiembre de 2017, se compartirán las copias impresas de esta recopilación con las partes interesadas en la alfabetización.