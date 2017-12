Curación Digital para la Preservación

Tyler Walters, Virginia Tech, and Katherine Skinner. New Roles for New Times: Digital Curation for Preservation . Washington: Association of Research Libraries, 20111. ISBN 1-59407-862-9.

Las bibliotecas y el personal de investigación están estudiando el entorno digital emergente y respondiendo a él mediante la generación de nuevos paradigmas organizativos de bibliotecas y funciones de servicios, incluida la preservación digital. Las organizaciones y servicios de preservación digital están comenzando a constituirse como un componente clave del campo emergente de las bibliotecas digitales.

Algunas de ellas son operaciones impulsadas por la biblioteca, en las que se implementa un repositorio central para funcionar localmente de acuerdo con los principios de preservación (por ejemplo, la colección Library of Congress’s Chronicling America). Otras son iniciativas impulsadas por la comunidad, en las que un grupo de bibliotecas de investigación se asocian para crear una infraestructura de preservación que permita a los miembros satisfacer sus necesidades de conservación, incluida la distribución geográfica de copias (por ejemplo, LOCKSS, MetaArchive Cooperative, Chronopolis, DAITSS, HathiTrust). Y algunas son empresas en las que los proveedores de servicios de terceros, fuera de la biblioteca o del campus, ofrecen servicios de preservación al mercado bibliotecario (por ejemplo, Portico, Ex Libris’s Rosetta, Digital Archive de OCLC)