Revistas depredadoras: soluciones para detener la “Corrupción de la Ciencia”

Manoj Mathew Lalu, Larissa Shamseer, Kelly D. Cobey & David Moher. How stakeholders can respond to the rise of predatory journals. Nature Human Behaviour 1, 852–855 (2017) DOIdoi:10.1038/s41562-017-0257-4

Texto completo

Las revistas depredadoras son un problema global y creciente que contamina todos los dominios de la ciencia. Se necesitará una respuesta coordinada de todas las partes interesadas (investigadores, instituciones, donantes, reguladores y pacientes) para detener la influencia de estas revistas ilegítimas.

Un equipo de investigadores del Hospital de Ottawa y Universidad de Ottawa especializado en el estudio de revistas depredadoras ha esbozado un guión con los primeros pasos que las partes interesadas pueden llevar a cabo para combatir la creciente influencia de estas revistas que ha publicado en Nature Human Behavior, que sugiere:

Es necesario educar a los investigadores sobre cómo identificar las revistas predatorias y evitar enviar trabajos a estos puntos de venta sin escrúpulos.

Las instituciones de investigación deben proporcionar incentivos para que sus investigadores publiquen en revistas legítimas.

Los organismos de financiación necesitan auditar los lugares donde se publica la investigación que financian y desincentivar el envío de más artículos a las revistas predatorias.

Los pacientes y los participantes deben presionar a otras partes interesadas para asegurar que los estudios clínicos se publiquen en las mejores revistas posibles; también pueden ayudar a identificar publicaciones en revistas depredadoras que apoyan la ciencia “falsa”.

Los datos de millones de pacientes se están perdiendo en las revistas depredadoras. Los grupos de defensa de los pacientes, así como las organizaciones de pacientes que financian la investigación, deben ser conscientes de este problema masivo. Hay que desarrollar políticas que permitan combatir el creciente problema de las revistas depredadoras

El The Centre for Journalology es líder mundial en la comprensión de la importancia de ayudar a los investigadores a publicar sus resultados de manera transparente y evitar revistas predatorias. El centro cuenta con un oficial de publicaciones a tiempo completo que ofrece capacitación y consultas a los investigadores del Hospital de Ottawa.

Puede ser difícil para los investigadores mantenerse al día sobre las mejores prácticas de publicación a medida que el panorama editorial cambia rápidamente, pero las instituciones necesitan contar con sistemas de apoyo para guiar a sus investigadores en la publicación responsable

El equipo también ha desarrollado los siguientes recursos para ayudar a los investigadores con este tema:

Características distintivas de las revistas predatorias (BMC Medicine)

Características de las invitaciones a enviar a revistas predatorias (BMC Medicine)

Mas post sobre Revistas depredadoras en UA

Características de las revistas “depredadoras”

Las revistas “depredadoras” publicaron más de 420.000 artículos en 2014

Un 15% de las revisiones científicas de las revistas denuncias hechas por Retraction Watch son fraudulentas

Los avances en la revisión por pares

Revisión científica: monográfico