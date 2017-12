Facetas del compromiso en línea: los muchos rostros de los visitantes y residentes digitales en las redes sociales

Connaway, L. S., V. Kitzie, et al. [e-Book] The Many Faces of Digital Visitors & Residents: Facets of Online Engagement. Dublin, Ohio: OCLC, 2017

Texto completo

El proyecto de Visitantes y Residentes Digitales (V&R) es una colaboración entre OCLC y la Universidad de Oxford, en asociación con la Universidad de Carolina del Norte, con financiamiento de JISC.

El informe The Many Faces of Digital Visitors and Residents: Facets of Online Engagement es parte del proyecto de Digital Visitors and Residents, que investiga y analiza qué factores motivan el compromiso con el entorno de información digital, para ello incluyó el desarrollo de una herramienta de mapeo para ayudar a los participantes a identificar qué tecnología utilizan como visitantes (es decir, acceso para completar una determinada tarea y luego salir sin dejar un rastro digital) o como residentes (es decir, identificarse, expresarse, interactuar con otros y establecer relaciones entre personas que van más allá del compromiso activo). Utilizando estos mapas, entrevistas individuales semiestructuradas y encuestas en línea, los investigadores analizaron el compromiso tecnológico de los estudiantes universitarios, estudiantes de postgrado y miembros del profesorado de Estados Unidos, Reino Unido, España e Italia en una serie de instituciones educativas. Los resultados del estudio son muy curiosos:

Principales conclusiones

Los seres humanos son una valiosa fuente de información.

La conveniencia es una prioridad a la hora de tomar decisiones sobre qué herramientas y fuentes utilizar.

El contexto y la situación influyen en el comportamiento y la toma de decisiones.

Los participantes reportan el uso extensivo de los motores de búsqueda, especialmente Google, y los dan por sentado.

Wikipedia es utilizada por individuos en todas las etapas educativas para familiarizarse con un tema o tema, pero a menudo no es citada o mencionada en las referencias.

Las fuentes de información ofrecidas de la biblioteca se utilizan, pero no se reconocen o atribuyen a la biblioteca.