Datos abiertos: seis historias sobre el impacto en el Reino Unido

Hogge, B.. [e-Book] Open Data: Six Stories About Impact in the UK. London, Omidyar Network, 2015.

La política de publicar datos gubernamentales a granel en formatos legibles por máquina y permitir su uso y reutilización sin restricciones se origina en el Reino Unido y los Estados Unidos en la primera década del siglo XXI. En 2010, el año en que el Reino Unido lanzó su portal de datos abierto, un informe de Transparency & Accountability Initiative destacó tanto la promesa como el potencial de los datos abiertos para mejorar los servicios y crear crecimiento económico. En los cinco años transcurridos desde entonces, el progreso del Reino Unido en la apertura de sus datos ha sido pionero y rápido, pero no ha estado exento de desafíos y preguntas sobre el impacto.

Desde entonces, la política se ha extendido rápidamente por todo el mundo (a través de redes informales y también de plataformas formales como la Open Government Partnership), impulsada por una serie de convicciones: que los datos abiertos generarán crecimiento económico; eficacia en el sector público; y que mejorará la transparencia y la rendición de cuentas tanto dentro como fuera del gobierno. Ahora, los que ocupan los primeros lugares en la cadena de valor de los datos abiertos -los editores de datos del gobierno, así como las principales instituciones donantes que han financiado a grupos de la sociedad civil para abogar y participar en la agenda de datos abierta- se preguntan: ¿Esto está funcionado?

Ello impulsó a encargar este informe en un esfuerzo por entender si la promesa y el potencial de los datos abiertos se están realizando, y específicamente, para…

…. explorar y documentar el impacto social, cultural, político y económico de los datos abiertos;

…. arrojar luz sobre la gama de sectores y las maneras en que los datos abiertos pueden marcar la diferencia; y

…. perfilan la cadena de valor de los datos abiertos, incluyendo su oferta, demanda, uso y reutilización.

La autora del informe, Becky Hogge, encuentra que los datos abiertos han tenido un impacto significativo y que el tiempo probablemente revelará aún más valor. También señala desafíos y obstáculos críticos, incluyendo conjuntos de datos cerrados, datos valiosos que no se están recopilando actualmente y consideraciones importantes sobre la privacidad. Omidyar Network ha defendido desde hace mucho tiempo los datos abiertos como un ingrediente clave para una gobernanza más eficaz, eficiente y justa y una ciudadanía más empoderada y comprometida.