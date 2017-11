¿Por qué elegí publicar mi libro en acceso abierto?

Menu Instruments for New Music – Thomas Patteson

Thomas Patteson profesor de historia de la música en el Curtis Institute of Music en Filadelfia explica las razones por la que decidió publicar su libro “Instruments for New Music” en el programa de libre acceso de “Luminos” de la University of California Press. Haga clic aquí para descargar una copia digital gratuita.en acceso abierto

“Elegí el acceso abierto porque quiero que la gente lea mi libro y con el propósito de ganar reputacion académica entre mis colegas y ganar tiempo, frente a otras cuestiones. Lo importante es ser leído, discutido, disfrutado y criticado. Quiero que mi escritura esté disponible no solo para otros habitantes del extenso pero excluyente complejo mundo universitario, sino también para cualquier persona que comparta un interés en mi campo de investigación algo esotérico. Seamos honestos: tener un libro accesible durante una tirada limitada, y luego solo a través de las bibliotecas de la universidad, no es una excelente manera de transmitir nuestra pequeña contribución al conocimiento humano.

La otra razón principal por la que elegí acceso abierto es lo que yo llamaría un sentimiento de reciprocidad. El hecho es que ni mi libro ni mi existencia como erudito hubieran sido posibles sin los recursos gratuitos disponibles de Project Gutenberg, Archive.org, Ubuweb, Monoskop Log y muchos otros. Estos sitios, algunos de ellos en el mejor de los casos casi legales, son la piedra angular de una biblioteca verdaderamente universal, que ofrece la capacidad de buscar y leer sin restricciones, sin barreras de pago y protección con contraseñas. Contribuir a este proyecto, con la aprobación de una gran editora universitaria, fue una oportunidad que me complació. En un momento de privatización generalizada y especulación, la publicación de acceso abierto sugiere que otro mundo es posible.”