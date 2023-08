Creación de valor para el sector público mediante el uso de datos abiertos

Directorate-General for Informatics (European Commission), Publications Office of the European Union, David Osimo, y Anna Pizzamiglio. Creating Public Sector Value through the Use of Open Data: Insights and Recommendations from the Data.Europa.Eu Campaign : Summary Paper 2023. LU: Publications Office of the European Union, 2023. https://data.europa.eu/doi/10.2830/565958.

Este documento de síntesis, Creating public sector value through the use of open data, es el último de dos documentos destinados a fomentar el compromiso del sector público como reutilizador de datos abiertos. Arroja luz sobre los resultados de la campaña de un año que incluye un primer documento de alcance sobre la medición de la demanda de datos en el sector público, varias entradas de blog publicadas en data.europa.eu, un seminario web de la academia data.europa.eu sobre la demanda de datos y un grupo de discusión sobre cómo reutiliza los datos el sector público. El documento de síntesis incorpora los resultados de la campaña, extrae conclusiones y ofrece recomendaciones políticas sobre cómo data.europa.eu puede facilitar y estimular la reutilización de datos por parte de las instituciones públicas en toda Europa.