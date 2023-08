Filosofía de la ciencia abierta.

Leonelli, Sabina. «Philosophy of Open Science». Elements in the Philosophy of Science, julio de 2023

El movimiento Open Science [OS] pretende fomentar la amplia difusión, el escrutinio y la reutilización de los componentes de la investigación por el bien de la ciencia y la sociedad. Este artículo examina el papel que desempeñan los principios y prácticas de la ciencia abierta en la investigación contemporánea y su relación con la epistemología de la ciencia. Tras repasar algunas de las preocupaciones que han suscitado los llamamientos en favor de una mayor apertura, destaca cómo la interpretación de la apertura como puesta en común de recursos, tan frecuente en las iniciativas y políticas de SO, puede tener el efecto indeseado de limitar la diversidad epistémica y agravar la injusticia epistémica, dando lugar a un conocimiento científico poco fiable y carente de ética. Por el contrario, este Elemento propone enmarcar la apertura como el esfuerzo por establecer conexiones juiciosas entre los sistemas de práctica, basándose en una visión de la investigación orientada al proceso como herramienta para una agencia eficaz y responsable. Este título también está disponible en acceso abierto en Cambridge Core.