Cómo escribir y publicar un artículo científico

Barbara Gastel and 1 more. How to Write and Publish a Scientific Paper. 8th. ed. Santa Bárbara » Greenwood, 2016

Una buena redacción científica no es una cuestión de vida o muerte; es mucho más seria que eso. El objetivo de la investigación científica es la publicación. A los científicos, desde que son estudiantes o incluso antes, no se les reconoce por su destreza en las manipulaciones de laboratorio, ni por su conocimiento innato de temas científicos amplios o reducidos, ni mucho menos por su ingenio o encanto; se les reconoce y se les conoce (o se les desconoce) por sus publicaciones. En la práctica, un científico necesita publicaciones para conseguir un trabajo, obtener financiación para seguir investigando en él y ascender. En algunas instituciones, las publicaciones son necesarias para obtener el doctorado. Un experimento científico, por espectaculares que sean sus resultados, no se da por concluido hasta que se publican. De hecho, la piedra angular de la filosofía de la ciencia se basa en el supuesto fundamental de que la investigación original debe publicarse; sólo así pueden autentificarse los nuevos conocimientos científicos y añadirse después a la base de datos existente que llamamos conocimiento científico. No es necesario que el fontanero escriba sobre tuberías, ni que el abogado escriba sobre casos (salvo si se trata de escritos breves), pero el científico investigador, quizá de forma única entre los oficios y profesiones, debe presentar un documento que muestre lo que hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo.