Estrategia pedagógica para la alfabetización en comunicación académica y para evitar prácticas editoriales engañosas

Buitrago Ciro, Jairo, y Jonathan Hernández Pérez. «Pedagogical Strategy for Scholarly Communication Literacy and Avoiding Deceptive Publishing Practices». Journal of Librarianship and Information Science, 20 de julio de 2023, 09610006231187686. https://doi.org/10.1177/09610006231187686.

Informar y apoyar a los investigadores para que comprendan los retos de la comunicación académica, en particular cómo evitar prácticas editoriales engañosas, sigue siendo un reto para la comunidad académica y sus partes interesadas. A lo largo de la última década, esta comunidad ha desarrollado diversas estrategias para ayudar a sus miembros a abordar esta cuestión. Sin embargo, estas medidas no parecen ser suficientes, y muchos investigadores, sobre todo los más jóvenes y con menos experiencia, siguen siendo presa de publicaciones depredadoras.

Este artículo presenta una serie de talleres sobre alfabetización en comunicación académica como estrategia pedagógica para concienciar y evitar que los investigadores noveles sean víctimas de los retos de la comunicación académica y de prácticas de publicación poco éticas. La mayoría de los participantes percibieron estos talleres de formación como un enfoque educativo eficaz. Los resultados de estos seminarios educativos demuestran que este tipo de estrategia pedagógica que consta de enfoques de formación, sensibilización y prevención es un factor clave para informar y advertir a los investigadores noveles sobre los escollos de la comunicación académica y las prácticas editoriales engañosas.