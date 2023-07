Guía general para la participación ciudadana en las bibliotecas públicas

Barros, F., Kish, I., Moltmann, L. and Silvestre, S., Rough Guide to Citizen Engagement in Public Libraries, Quaglia, A. and Martinho Guimaraes Pires Pereira, A. editor(s), Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2023, ISBN 978-92-76-60591-1, doi:10.2760/017449, JRC132175.

Esta guía general explora el papel de las bibliotecas públicas a la hora de facilitar los procesos de participación ciudadana. Este conjunto de herramientas mostrará cómo las bibliotecas públicas pueden actuar como foros inclusivos y agentes activos que mejoran el impacto social dentro y fuera de sus comunidades. Además, sostiene que las bibliotecas públicas pueden desempeñar un papel más importante en el ámbito de la formulación de políticas como espacios en los que se formulan y abordan colectivamente las cuestiones políticas.

La participación ciudadana en bibliotecas se refiere a la colaboración activa de los miembros de una comunidad en el desarrollo, promoción y utilización de los servicios y recursos de una biblioteca. La participación ciudadana es fundamental para fomentar el compromiso de la comunidad con la biblioteca y para asegurar que los servicios y programas ofrecidos satisfagan las necesidades e intereses de los usuarios.

Existen diferentes formas en las que los ciudadanos pueden participar en las bibliotecas: