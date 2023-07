Las bibliotecas hacen prosperar a las comunidades

The News. «‘Libraries Make Communities Thrive’ – Award-Winning Author Visits Portsmouth as Part of Epic UK Ride on a Bamboo Bike», 20 de junio de 2023. https://www.portsmouth.co.uk/education/libraries-make-communities-thrive-award-winning-author-visits-portsmouth-as-part-of-epic-uk-ride-on-a-bamboo-bike-4189613.

Joseph Coelho, premiado con el Premio Waterstones para la Infancia (2022-2024), se ha embarcado en una extraordinaria gira llamada «Maratón de Bibliotecas» con el propósito de visitar una biblioteca en cada ayuntamiento del Reino Unido, superando los 200 en total. Este talentoso poeta, dramaturgo y autor de libros infantiles recorrió Portsmouth en su épica travesía a través del país en una bicicleta de bambú. Su objetivo principal es motivar a personas de todas las edades para que visiten su biblioteca local y descubran todo lo que tiene para ofrecer.

Tras su visita a la Biblioteca de North End, Coelho partió camino de Plymouth, con escalas en Southampton, Bournemouth, Poole, Dorset y Torquay en su itinerario. Coelho declaró: «Las bibliotecas me hicieron escritor y hacen que las comunidades prosperen.

Joseph Coelho ha declarado que las bibliotecas han desempeñado un papel vital en su vida. Desde vivir en áreas residenciales donde tenía una biblioteca al lado, hasta su primer empleo los sábados en una biblioteca, y haber trabajado en la Biblioteca Británica mientras estudiaba en la UCL, su conexión con estos espacios ha sido significativa. Además, ha tenido la oportunidad de embarcarse en giras teatrales diseñadas específicamente para ser representadas en bibliotecas. Estos diversos encuentros y experiencias han enriquecido su aprecio y comprensión del valor que las bibliotecas aportan a las comunidades.

Declaró «Estoy inmensamente agradecido a las bibliotecas y a los servicios que prestan, por lo que quiero utilizar mi plataforma como Waterstones Children’s Laureate para defender estas plataformas de lanzamiento esenciales para el aprendizaje.»

La impresionante gira «Maratón de Bibliotecas» de Joseph Coelho, un apasionado ciclista, lo llevó a visitar más de 160 bibliotecas. Aunque la gira comenzó antes de su nombramiento como premiado de la Infancia, se vio interrumpida debido a la pandemia.

Entre las obras destacadas de Coelho se encuentran los libros ilustrados «Luna Loves», la serie de grado medio «Fairy Tales Gone Bad», la novela juvenil en verso «The Girl Who Became a Tree», así como poemarios para todas las edades como «Overheard in a Tower Block» y «Poems Aloud».

Clare Liddell, directora de desarrollo de servicios de bibliotecas del Ayuntamiento de Portsmouth, destacó la participación de Joseph Coelho en un evento donde recibió su carné de biblioteca por parte del equipo de North End y deleitó a más de 60 niños con la lectura de sus poemas y cuentos.

En medio de la crisis actual de los costos de vida, las bibliotecas pueden ofrecer un refugio seguro y acogedor, lleno de libros fabulosos que inspirarán a niños de todas las edades en sus viajes de lectura. La importancia de compartir historias y leer con los niños ha sido demostrada, ya que proporciona beneficios de gran alcance que pueden tener un impacto positivo en sus vidas. Las bibliotecas ofrecen un espacio donde los niños pueden sumergirse en mundos imaginarios, explorar nuevas ideas y emociones, y descubrir su amor por la lectura. Estas experiencias les brindan no solo entretenimiento, sino también un desarrollo cognitivo, emocional y lingüístico significativo.

Además, las bibliotecas ofrecen acceso a una amplia gama de recursos y programas educativos que promueven el aprendizaje continuo y el crecimiento personal. Desde cuentacuentos interactivos hasta clubes de lectura y talleres temáticos, las bibliotecas fomentan el amor por la lectura, mejoran las habilidades de alfabetización y fomentan la creatividad en los niños.