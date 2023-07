Beneficios de las actividades extraescolares para los niños: un enfoque sobre la inclusión social y los niños de entornos desfavorecidos y vulnerables

Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion (European Commission). Benefits of Extracurricular Activities for Children: A Focus on Social Inclusion and Children from Disadvantaged and Vulnerable Backgrounds. Publications Office of the European Union, 2021. Publications Office of the European Union, https://data.europa.eu/doi/10.2767/254969.

Muchos consideran que los actos organizados fuera de la jornada escolar, también conocidos como actividades extraescolares (AEA), permiten a los niños convertirse en ciudadanos activos de su comunidad y desarrollar aptitudes interpersonales como la autoestima y la resiliencia. Las ECA pueden ser muy variadas e incorporar muchos tipos de actividades diferentes que se ofrecen además del plan de estudios obligatorio. Algunos ejemplos son los clubes deportivos, los clubes juveniles, los clubes musicales (aprender a tocar un instrumento musical y tocar en una orquesta/banda), los grupos basados en la educación (tutorías basadas en asignaturas escolares) y otras actividades extraescolares como el voluntariado y los Scouts y Guías. Pueden ser ofrecidos por distintos proveedores, como escuelas, ayuntamientos y grupos de voluntarios, y pueden tener su sede tanto en escuelas como en otros entornos (centros juveniles, centros de ocio, parques, bibliotecas). En la actualidad, la investigación sobre los beneficios específicos de las ECA para los niños es fragmentaria y no existen resúmenes exhaustivos de la investigación existente. Esto se debe quizás al hecho de que las ACE no son un concepto bien definido. Dado el potencial de las ACE para fomentar la inclusión social, también es sorprendente que ningún estudio haya explorado hasta qué punto las ACE apoyan la inclusión social, o cómo ofrecer mejor las ACE para apoyar a los niños desfavorecidos y vulnerables para que asistan y participen en las ACE en toda la UE.