Apoyo a la investigación digital, intensiva en datos y computacional en las bibliotecas universitarias

Lippincott, Joan K. Directions in Digital Scholarship: Support for Digital, Data-Intensive, and Computational Research in Academic Libraries. Coalition for Networked Information, June 2023

Este informe de una iniciativa de la Coalición 2023 para la Información en Red (CNI, por sus siglas en inglés) examina el compromiso de las bibliotecas con la erudición digital (DS, por sus siglas en inglés) y examina las conexiones con la investigación computacional y de uso intensivo de datos durante aproximadamente los últimos cinco años y en el futuro. No existe una fórmula fija para un programa de DS, aunque puede haber buenos modelos y buenas prácticas. Los tipos de programas que se ofrecen, el equilibrio entre servicios de investigación y de enseñanza, y los grupos clave a los que se presta servicio dependen de factores institucionales como los objetivos representados en el plan estratégico de la universidad o el apoyo de una facultad concreta.

Para comprender las tendencias de los programas de SD, incluida la atención al impacto de la pandemia, especialmente en lo que se refiere a la importancia de los espacios físicos y la programación presencial, se recopilaron datos de varias fuentes, incluidas entrevistas en línea con 12 responsables de bibliotecas y SD, perfiles de los programas de SD de 47 bibliotecas y conversaciones durante dos foros en línea que representaban a un total de 24 instituciones. Las conclusiones de estas fuentes se analizan y sintetizan en este informe.

Los programas de SD incluyen una amplia gama de actividades con un núcleo de consulta e instrucción, con instalaciones de apoyo, al servicio de profesores y estudiantes, normalmente de la mayoría o de todas las disciplinas de la institución. Los programas de SD tienen un carácter institucional, ya que algunos hacen hincapié en la investigación y otros en la enseñanza, y con el paso del tiempo cambian a menudo en respuesta a las nuevas prioridades presidenciales o institucionales.