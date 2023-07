La economía anti-propiedad de los libros electrónicos: cómo los editores y las plataformas han transformado la forma en que leemos en la era digital

The Anti-Ownership Ebook Economy: How Publishers and Platforms Have Reshaped the Way We Read in the Digital Age. Engelberg Center on Innovation Law and Policy en NYU Law, 2023

El informe examina los aspectos económicos, legales y sociales de las licencias y la propiedad de los libros electrónicos, y presenta pruebas que respaldan la idea de que los editores han formado asociaciones con plataformas de licencias de libros electrónicos que dificultan la posesión de libros digitales.

El Engelberg Center on Innovation Law and Policy en NYU Law ha publicado un nuevo e innovador libro blanco, «The Anti-Ownership Ebook Economy How Publishers and Platforms Have Reshaped the Way We Read in the Digital Age «.

El documento examina la dinámica económica, legal y social de la concesión de licencias y la propiedad de libros electrónicos, y encuentra pruebas que respaldan la idea de que los editores han formado asociaciones con plataformas de concesión de licencias de libros electrónicos que hacen que la capacidad de poseer libros digitales sea casi imposible.

“Comprender por qué los libros electrónicos se venden tan raramente requiere conocer las prioridades, motivaciones y limitaciones de una amplia gama de partes interesadas en los libros electrónicos”, dijo Michael Weinberg, director ejecutivo del Centro Engelberg. “Este documento saca a la luz esas dinámicas, sirviendo como referencia para futuras investigaciones sobre este tema crítico”.

El libro blanco ha estado en desarrollo durante más de un año y fue coescrito por Weinberg, el profesor de la Facultad de Derecho de la NYU Jason Schultz, la profesora de derecho de la CUNY y becaria del Centro Engelberg Sarah Lamdan, y la becaria del Centro Engelberg Claire Woodcock.

“Creo que gran parte de la oposición sobre cómo accedemos a los libros electrónicos pinta a diferentes partes como villanos”, dijo Sarah Lamdan. “Pero, ¿estas percepciones se basan en la realidad? ¿O las divisiones entre editores y bibliotecas son menos blanco y negro? ¿Hay simplemente desacuerdos de buena fe sobre cómo debería funcionar la venta y el préstamo de libros en línea?

Claire Woodcock, periodista independiente y recién graduada del programa de Maestría en Artes en Medios y Compromiso Público de CU Boulder, se unió al proyecto el otoño pasado como becaria digital del Centro Engelberg para ayudar a descubrir respuestas a algunas de las preguntas restantes que Weinberg, Schultz y Lamdan tenían sobre los flujos de trabajo de los editores y las plataformas, los sistemas de creencias sobre los modelos de licencias y hasta qué punto se utilizan los datos de los consumidores para sostener el mercado.

“Todavía hay mucho que no sabemos sobre el impacto que tiene el préstamo de libros en bibliotecas digitales en ese mercado”, dijo Claire Woodcock. “Dicho esto, creo que los conocimientos que hemos obtenido de esta conversación con las partes interesadas de toda la industria nos brindan una comprensión mucho más completa de cómo surgió la relación editor-plataforma y qué significa eso para los consumidores institucionales como las bibliotecas”.

“La economía del libro electrónico contra la propiedad: cómo los editores y las plataformas han reformado la forma en que leemos en la era digital” se presenta cuando los tribunales están navegando por la ley de derechos de autor en la era posdigital.

“Los tribunales están luchando por comprender los problemas legales que rodean a los libros electrónicos, especialmente cómo se puede aplicar el uso justo a la posesión o préstamo de ellos”, dijo Jason Schultz. “Este libro blanco ayuda a aclarar dónde estamos y hacia dónde debe ir la ley para preservar la propiedad digital, especialmente para las bibliotecas que dependen de la propiedad de sus libros para que los usuarios puedan tomarlos prestados sin cargo”.