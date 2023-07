Guía de alfabetización informacional digital para ciudadanos en la era digital

Kari Kivinen, Minna Aslama Horowitz, Pipsa Havula, Tiina Härkönen, Carita Kiili,

Elsa Kivinen, Harto Pönkä, Joonas Pörsti, Mikko Salo, Riina Vuorikari & Jukka Vahti. «Digital Information Literacy Guide: A Digital Information Literacy Guide for Citizens in the Digital Age». Helsinki: Faktabaari, 2022

Texto completo

«Digital Information Literacy Guide: A Digital Information Literacy Guide for Citizens in the Digital Age», resume muchas de las estrategias y actividades clave que Finlandia ha incorporado recientemente a su currículo escolar formal K12, así como las competencias digitales, mediáticas y de alfabetización informacional que el gobierno finlandés pretende cultivar intencionadamente en los ciudadanos adultos de todas las edades.



La alfabetización digital es una habilidad cívica moderna que sustenta la participación en la toma de decisiones democráticas. Finlandia es conocida por su alta tasa de alfabetización, y la enseñanza de múltiples alfabetizaciones se ha integrado en los currículos actuales desde la educación infantil temprana.

Sin embargo, en plataformas digitales como TikTok, YouTube, Instagram y Facebook, los niños y los jóvenes se enfrentan a una confusa avalancha de información que puede que no puedan filtrar con las habilidades que han adquirido en la comunidad escolar y en casa: afirmaciones sobre productos por parte de influencers, resultados de búsqueda adaptados por algoritmos comerciales, propaganda ingeniosamente elaborada y autorizaciones para rastrear el comportamiento en línea o el movimiento físico en el espacio urbano ocultas detrás de innumerables botones de «sí».

La alfabetización informacional digital es la capacidad de acceder, gestionar, comprender, integrar, comunicar, evaluar, crear y difundir información de forma segura y a través de las tecnologías digitales. Incluye competencias denominadas alfabetización informacional, alfabetización mediática, alfabetización informática y alfabetización en TIC,. pero también la capacidad de comprender el funcionamiento del panorama de la información digital en general. La alfabetización informacional digital implica una dimensión de compromiso activo y cívico con el mundo digital y promueve la ciudadanía activa.