Perspectivas de los bibliotecarios sobre la desinformación: Un estudio comparativo y de seguimiento

Saunders, Laura. «Librarian Perspectives on Misinformation: A Follow-Up and Comparative Study | Saunders | College & Research Libraries», 7 de julio de 2023. https://doi.org/10.5860/crl.84.4.478.

Mientras que los bibliotecarios universitarios han respondido rápidamente a la crisis de la desinformación a través de la enseñanza de la alfabetización informacional y el desarrollo de herramientas, existe poca investigación sobre el grado en que están enseñando habilidades de alfabetización informativa en el aula. Este estudio explora las perspectivas de los bibliotecarios universitarios sobre la desinformación y si están abordando la desinformación en su enseñanza.



Los hallazgos de este estudio indican que la mayoría de los bibliotecarios universitarios están preocupados por la desinformación y los impactos que está teniendo en la sociedad, en el campo de la bibliotecología y en la capacidad de los estudiantes para identificar y utilizar información confiable. Estos bibliotecarios consideran en gran medida que la alfabetización en noticias es una herramienta importante para combatir la desinformación, y la mayoría está integrando estos conceptos en su enseñanza. Sin embargo, algunos bibliotecarios también encuentran barreras para impartir esta instrucción, como la falta de tiempo y la falta de interés real o percibida por parte de los profesores en cuyos cursos ofrecen instrucción. Dado que los profesores también expresan preocupaciones similares sobre la desinformación y apoyan la alfabetización en noticias, pero a veces se muestran reacios a colaborar con los bibliotecarios o dedicar tiempo de clase a la instrucción de biblioteca, los bibliotecarios universitarios podrían llevar a cabo actividades de divulgación para aumentar la conciencia de los profesores sobre las formas en que los bibliotecarios pueden apoyar su enseñanza en estos temas. También podrían considerar talleres para capacitar a los profesores en estas áreas, lo que les permitiría brindar su propia instrucción. Por último, es importante asegurarse de que los bibliotecarios estén bien informados sobre las complejidades y matices de los problemas relacionados con la evaluación de la desinformación, y que estén proporcionando instrucción en enfoques basados en la evidencia para su evaluación. Dada la prevalencia del problema y el papel potencial de los bibliotecarios, las asociaciones profesionales y los programas de grado en biblioteconomía podrían ofrecer cursos destinados a desarrollar aún más el conocimiento pedagógico de los bibliotecarios para prepararlos mejor para abordar estos temas en su propia instrucción.

Por último, vale la pena señalar que aunque los bibliotecarios pueden estar brindando instrucción en alfabetización en noticias, según los resultados de este estudio, en general no están evaluando los resultados de aprendizaje relacionados con esas habilidades. Solo alrededor del 10 por ciento de los bibliotecarios encuestados indicaron que evalúan la capacidad de los estudiantes para identificar o evaluar la desinformación, y aún menos colaboran con los profesores en la evaluación. En cierta medida, la falta de evaluación probablemente se debe al formato de una sola sesión, en el cual los bibliotecarios generalmente no tienen la oportunidad de asignar tareas ni ver las tareas a las que a menudo se ajustan sus sesiones. Como tal, las calificaciones de los bibliotecarios sobre las habilidades de los estudiantes deben considerarse estimaciones en la mayoría de los casos, y de hecho, en una respuesta abierta, un bibliotecario señaló que «por lo general no veo el resultado final de las tareas de pregrado, por lo que no puedo responder algunas de las preguntas anteriores». Sin embargo, los datos de evaluación podrían ayudar a establecer la eficacia (o la falta de ella) de los programas de instrucción en alfabetización en noticias, lo que a su vez podría ser una forma de involucrar a los profesores reticentes sobre el tema y ayudar a reforzar el papel de los bibliotecarios en la instrucción relacionada en el aula. Como tal, sería conveniente que los bibliotecarios de instrucción integren alguna forma de evaluación en su instrucción. Una vez más, los programas de grado en ciencias de la información y biblioteconomía desempeñarán un papel en proporcionar a los bibliotecarios emergentes los fundamentos pedagógicos para participar en dicha instrucción y evaluación.