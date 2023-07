Evaluación del valor de los datos y otros tipos de activos en data.europa.eu

Corcho, O., Alobaid, A., Amador, E., Assessment of the value of data and other types of assets in data.europa.eu, Publications Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2830/192960

Investigaciones anteriores realizadas en el contexto del antiguo Portal Europeo de Datos exploraron conceptos, métodos y arquitecturas para hacer sostenibles los portales de datos (abiertos). Contribuyeron a que se produjera un cambio de paradigma en la comunidad de los datos abiertos, a saber, dejar de entender los portales principalmente como un medio para publicar y descubrir datos y replantearse los portales como fuentes de contenidos y recursos de valor añadido que facilitan la reutilización de los datos y fomentan las comunidades de datos. Este informe es el primero de una serie. La serie se basará en este trabajo previo y se centrará tanto en el valor de los datos y metadatos que contiene el portal data.europa.eu como en el valor de otros recursos disponibles en el portal (por ejemplo, documentación en forma de informes y publicaciones, herramientas e historias de datos). Para realizar este análisis, estamos desarrollando métodos (incluidos métodos computacionales, también conocidos como prototipos de software) para – evaluar el valor de los conjuntos de datos y sus recursos relacionados estudiando su presencia en otras plataformas digitales, herramientas y aplicaciones que utilizan habitualmente las comunidades de datos; – añadir valor a los conjuntos de datos y recursos recomendando otros conjuntos de datos y recursos relacionados y enriqueciendo su contenido para facilitar su uso en aplicaciones posteriores (por ejemplo, en aprendizaje automático).