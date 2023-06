Las bibliotecas con makerspaces y terceros espacios están viendo cómo los índices de asistencia superan los de los años anteriores a la pandemia

«Tenemos un lema ‘el silencio ha abandonado el edificio’. Si el espacio está completamente silencioso, llegas a pensar ‘esto no está funcionando como yo quiero´’. Deseo que haya más conversación, más reuniones y más socialización’.

Gregor Smart, director de The Kirstein Business Library & Innovation Center (KBLIC) de la biblioteca pública de Boston

Las bibliotecas se vieron muy afectadas por los diversos cierres que se produjeron durante los años de apogeo de Covid-19. Pero ahora, gracias al auge del trabajo a distancia, están experimentando una ganancia inesperada.

«Ha surgido toda una nueva población de personas que ni siquiera conocían la biblioteca», afirma Gregor Smart, director de la Biblioteca Empresarial Kirstein y del Centro de Innovación de la Biblioteca Pública de Boston «Hay una nueva oleada de gente que viene a la biblioteca. Creo que se ha corrido la voz sobre nuestro centro de innovación. La gente se está dando cuenta de que es diferente». Los trabajadores a distancia acuden en masa a las bibliotecas en busca de recursos y colaboración

La Biblioteca Empresarial y Centro de Innovación Kirstein (KBLIC) invita a creadores de medios de comunicación, innovadores, solicitantes de empleo, empresarios, organizaciones sin ánimo de lucro, inversores, programadores y creadores a su nuevo espacio. Las personas con mentalidad empresarial pueden disfrutar de un espacio acogedor y moderno con más de 1.500 metros cuadrados de recursos impresos, asientos flexibles, tecnología innovadora para realizar investigaciones empresariales y zonas dedicadas para colaborar en proyectos con colegas o desarrollar una nueva habilidad profesional.

Y no se trata sólo de la Biblioteca Pública de Boston, otras bibliotecas de Estados Unidos están viendo cómo los índices de asistencia superan los de los años anteriores a la pandemia o, como mínimo, los igualan. Y esta afluencia de interés por utilizar las bibliotecas como tercer espacio de trabajo está poniendo en entredicho la antigua visión de las bibliotecas como espacios polvorientos cuyas atmósferas silenciosas estaban ferozmente custodiadas por severos bibliotecarios. En su lugar han surgido prósperos centros de colaboración para personas que desean conectar con otras, al tiempo que realizan un trabajo específico, con acceso a tecnología inteligente.

Por ejemplo, la biblioteca pública de Boston, de 5.000 metros cuadrados, refleja los espacios de coworking en muchos aspectos. Dispone de salas de conferencias que se pueden reservar para pequeñas reuniones, acceso a WiFi y acceso a expertos que pueden ayudar en cuestiones tecnológicas. Smart dice que se consideran un «espacio de coworking original».

El centro de innovación de la biblioteca se añadió durante su renovación de 2016 para crear un espacio maker con una impresora 3D y un laboratorio de innovación con una pantalla verde donde se puede reservar un tiempo para grabar podcasts, ordenadores de sobremesa Mac con photoshop y mucho más.

«En los últimos seis a nueve meses hemos reanudado realmente y el espacio está lleno», dijo Smart. «Se nota que la gente está en llamadas de negocios, en entrevistas de trabajo, en llamadas Zoom, en pequeñas reuniones. La gente viene a nuestro espacio».

Aunque el trabajo a distancia es cada vez más popular, puede resultar agobiante estar en casa todo el día. Muchos se han inclinado por las cafeterías u otros espacios de coworking para establecer contacto personal, pero la biblioteca tiene una ventaja sobre ambos: es gratuita.

Smart ha disfrutado personalmente viendo cómo los trabajadores remotos de la biblioteca tenían momentos casuales entre ellos, es decir, el efecto «water cooler». «Durante Covid no teníamos esas conversaciones ocasionales con gente diversa», dice Smart. «Al venir aquí, tienes esas oportunidades. Creo que es una verdadera ventaja, en comparación con estar en casa. He oído a gente que dice: ‘Puedo trabajar desde casa, pero me siento un poco solo'».

Lo que ocurre en la Biblioteca Pública de Boston refleja una tendencia nacional. The Urban Libraries Council, del que forman parte otras 170 bibliotecas, descubrió que la mayor parte de la programación de las bibliotecas tuvo que cambiar tras la pandemia. Al haber más gente que quiere pasar su jornada laboral en la biblioteca, las bibliotecas se han adaptado para construir sus espacios comunitarios, salas de reuniones y otros espacios reservables.

«Todo se reduce a que las bibliotecas dispongan de esas comodidades que buscan las personas que teletrabajan, como acceso a Internet, espacio físico fuera de sus casas», explica Elise Calanni, responsable de comunicación de The Urban Libraries Council. «Pero lo más importante es que las bibliotecas son el lugar más rentable para trabajar desde casa. Es una combinación perfecta de factores para que la gente empiece realmente a utilizar estas bibliotecas como centros comunitarios». Según Calani «Esta afluencia de personas que trabajan allí, anima al poder volver a ver cómo las bibliotecas vuelven a estar más animadas y como simplemente estar en el espacio da a la gente oportunidades de conectar con sus comunidades de muchas maneras diferentes». Y añadió «Las bibliotecas públicas siempre han tenido gran capacidad de adaptación a las necesidades de las comunidades. Lo ven como una gran oportunidad para introducir a más gente en el espacio».

Otro aspecto por el que los trabajadores a distancia acuden en masa a sus bibliotecas es porque estos establecimientos suelen ser el núcleo de sus comunidades. Claudia Strange, Directora de Relaciones Públicas y Marketing del Sistema de Bibliotecas del Condado de Fulton, afirma que la gente acude a las bibliotecas de Atlanta porque forman parte de su barrio. La red de bibliotecas públicas ha finalizado recientemente un proyecto de mejora de capital de 10 años de duración que ha incluido la creación de ocho nuevas bibliotecas, importantes ampliaciones en dos de ellas y la modernización de otras 24. Strange afirma que esto ha contribuido a crear un lugar más moderno y atractivo para los teletrabajadores.

Al igual que la Biblioteca Pública de Boston, Strange afirma que intentan alejarse de «las bibliotecas de antaño que son ‘hush hush'». «Ya no somos los espacios silenciosos de antes», dice Strange. «Parte de ello se debe a que acogemos actividades laborales». «Ahora disponemos de los recursos necesarios para albergar este tipo de actividad», afirma Strange. «En el caso de la biblioteca central, queríamos disponer de ese espacio y de toda una planta dedicada a esa posibilidad. Se puede entrar, colocar el ordenador, sentarse, trabajar y entrar y salir cuando sea necesario. Queríamos que fuera un lugar de trabajo a distancia».