La inteligencia artificial y el futuro de la enseñanza y el aprendizaje

Artificial Intelligence and the Future of Teaching and Learning. The U.S. Department of Education Office of Educational Technology, 2023

Texto completo

El nuevo informe político de la Oficina de Tecnología Educativa del Departamento de Educación de los Estados Unidos, Artificial Intelligence and the Future of Teaching and Learning: Perspectivas y recomendaciones, aborda la clara necesidad de compartir conocimientos, implicar a los educadores y perfeccionar los planes y las políticas tecnológicas para el uso de la inteligencia artificial (IA) en la educación. El informe describe la IA como un conjunto de tecnologías en rápido avance para reconocer patrones en los datos y automatizar acciones, y orienta a los educadores para que comprendan lo que estas tecnologías emergentes pueden hacer para avanzar en los objetivos educativos, al tiempo que evalúan y limitan los riesgos clave.