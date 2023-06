El catálogo de la biblioteca de Dallas se ha reestablecido después de dos meses de haber sido secuestrado (ransomware)

«Dallas library online catalog restored almost two months after ransomware attack». Accedido 26 de junio de 2023. https://www.dallasnews.com/news/politics/2023/06/23/dallas-library-online-catalog-restored-almost-two-months-after-ransomware-attack/.

Después de casi dos meses desde el ataque de ransomware, finalmente se ha restablecido el catálogo en línea de las bibliotecas de Dallas. Ahora, los residentes tienen la capacidad de procesar devoluciones de libros, explorar el catálogo en línea y solicitar tarjetas de biblioteca.

La directora de la Biblioteca Pública de Dallas, Jo Guidice, ha anunciado que se necesitan voluntarios para ayudar en la tarea de reorganizar miles de libros y otros artículos que se han acumulado durante el período en el que los trabajadores no pudieron procesarlos. Además, se espera que algunos de estos materiales sean devueltos después de que las autoridades instaran a la población a retenerlos tras el ciberataque ocurrido el 3 de mayo.

La ciudad informó que varios servidores fueron afectados por el ransomware a principios de mayo, lo que llevó a tomar la decisión de desconectar otros servidores como medida preventiva para evitar la propagación del software malicioso. Esta acción provocó la interrupción de varios departamentos y servicios municipales, como la incapacidad de los residentes para pagar sus facturas de agua en línea o presentar quejas no urgentes a través de la aplicación 311 de la ciudad.