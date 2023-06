Sanches, T., Antunes, M. L., Lopes, C. Literacia da informação e pensamento crítico no Ensino Superior: Combater a desinformação: Relatório final do projeto [ebook]. BAD. 2023

El proyecto Alfabetización informacional y pensamiento crítico en la enseñanza superior: lucha contra la desinformación, promovido por la Asociación Portuguesa de Bibliotecarios, Archiveros, Profesionales de la Información y Documentación (BAD) y apoyado por la Embajada de los Estados Unidos de América se enmarca en el ámbito de la alfabetización informacional en la lucha contra la desinformación: se describen actividades que promueven la alfabetización informacional y el pensamiento crítico, para resistir la influencia nociva de las fake news y combatir la desinformación. Su objetivo es promover el conocimiento, proporcionar estrategias de formación y prácticas pedagógicas que promuevan habilidades y disposiciones adecuadas entre los estudiantes de educación superior. Las directrices forman parte de una metodología de intervención-acción en el desarrollo de diversas acciones dirigidas a profesionales de la información y comunidades de práctica para:

(a) conocer y aplicar puntos de referencia internacionales, como el Framework for Information Literacy for Higher Education (Association of College & Research Libraries),

(b) promover las relaciones profesionales entre bibliotecarios de EE.UU. y Portugal,

(c) difundir documentos de orientación e inspirar buenas prácticas y,

(d) capacitar a los jóvenes en el uso y elección cuidadosa de la información y en el desarrollo y mejora del pensamiento crítico.

Los resultados y el impacto social estuvieron marcados por un amplio alcance nacional, con la promoción de eventos, formación y acciones descentralizadas de sensibilización, con la difusión de conocimientos sobre el tema en las diferentes regiones de Portugal, incluidas las Azores y Madeira.