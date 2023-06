ChatGPT, el impacto de los grandes modelos lingüísticos en la aplicación de la ley

Europol. ChatGPT, The impact of large language models on law enforcement. Publications Office of the European Union, 2023,

El lanzamiento y uso generalizado de ChatGPT -un gran modelo lingüístico (LLM) desarrollado por OpenAI- ha suscitado una gran atención pública, debido principalmente a su capacidad para proporcionar rápidamente respuestas listas para usar que pueden aplicarse a una gran cantidad de contextos diferentes. Estos modelos encierran un enorme potencial. El aprendizaje automático, del que antes sólo se esperaba que se ocupara de tareas mundanas, ha demostrado ser capaz de realizar complejos trabajos creativos. Los LLM se perfeccionan y se lanzan nuevas versiones con regularidad, y las mejoras tecnológicas no dejan de sucederse. Aunque esto ofrece grandes oportunidades a las empresas legítimas y a los ciudadanos, también puede suponer un riesgo para ellos y para el respeto de los derechos fundamentales, ya que los delincuentes y los malos actores pueden querer explotar los LLM para sus propios fines nefastos.

En respuesta a la creciente atención pública prestada a ChatGPT, el Laboratorio de Innovación de Europol organizó una serie de talleres con expertos en la materia de toda la organización para explorar cómo los delincuentes pueden abusar de LLM como ChatGPT, así como la forma en que puede ayudar a los investigadores en su trabajo diario. Los expertos que participaron en los talleres representaban todo el espectro de conocimientos especializados de Europol, incluidos el análisis operativo, la delincuencia grave y organizada, la ciberdelincuencia, la lucha antiterrorista, así como la tecnología de la información. El objetivo de este informe es examinar los resultados de los talleres especializados de expertos y concienciar sobre el impacto que los LLM pueden tener en el trabajo de la comunidad encargada de la aplicación de la ley. Dado que este tipo de tecnología está experimentando un rápido progreso, este documento ofrece además una breve perspectiva de lo que aún puede estar por venir y destaca una serie de recomendaciones sobre lo que puede hacerse ahora para prepararse mejor para ello.