Los sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT pueden realizar análisis de datos a un coste de menos del 1% de lo que costaría contratar a un analista humano

El uso de grandes modelos lingüísticos (LLM) como GPT-4 en el análisis de datos cuesta menos del 1% de lo que cuesta contratar a un analista humano con resultados comparables, según un estudio reciente que pone de relieve la amenaza potencial que supone para la seguridad laboral la creciente adopción de la inteligencia artificial generativa (IA) en diversos sectores.

El coste de GPT-4, la última versión de la LLM desarrollada por la start-up estadounidense OpenAI, es sólo el 0,45% de la contratación de un analista de datos sénior que gane en el mercado unos 90.000 dólares anuales, o el 0,71% de un empleado de nivel subalterno, según las conclusiones de un estudio de unos investigadores de Damo Academy, la rama de investigación interna del gigante chino del comercio electrónico Alibaba Group Holding, y la Universidad Tecnológica Nanyang de Singapur, publicadas en el servidor de preprints arXiv (PDF).

En el estudio, los investigadores formularon preguntas y proporcionaron los datos, y automatizaron todo el proceso de análisis de datos utilizando GPT-4 para extraer y analizar los datos, con el fin de producir finalmente ideas y gráficos. Los resultados del análisis se compararon con los de analistas de datos humanos profesionales en términos de rendimiento, tiempo y costes.

Los experimentos demostraron que la GPT-4 no sólo es significativamente más barata que un analista de datos humano, sino también mucho más rápida a la hora de completar las tareas, según las conclusiones del estudio.

Sin embargo, el estudio señala que se necesitan más estudios antes de concluir que GPT-4 puede sustituir a los analistas de datos. GPT-4 también puede superar a un analista humano de nivel básico en términos de rendimiento, que se evaluó a través de una serie de métricas que incluían la corrección y fluidez en los gráficos y las percepciones que producían, y tiene un «rendimiento comparable» al de un analista de nivel superior, con ventajas que varían según los distintos casos y métricas.

En algunos casos, el modelo de IA consiguió superar a los analistas de datos humanos en cuanto a la corrección de las cifras y el análisis, y las percepciones que generaba GPT-4 tendían a ser más complejas, según el estudio. GPT-4 también obtuvo plena puntuación en alineación y fluidez a la hora de generar el análisis con textos gramaticalmente correctos.

Sin embargo, GPT-4 quedó por detrás de los humanos a la hora de mostrar datos correctos en los gráficos, así como en la presentación y el formato en algunos casos. A pesar de los errores en algunas cifras, GPT-4 podía generar análisis correctos, señalaba el estudio.

El estudio arroja nueva luz sobre la creciente aplicación de las GPT-4 en diversas industrias, donde se espera que mejoren la eficiencia pero también amenacen los puestos de trabajo humanos.

Las empresas tecnológicas chinas se apresuran a desarrollar sus propios servicios similares a ChatGPT. Alibaba está trabajando en su propia respuesta, llamada Tongyi Qianwen, que lanzó en abril para pruebas beta a clientes corporativos por invitación, semanas después de que Baidu diera a conocer su servicio Ernie Bot.