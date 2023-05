Encuesta ARL sobre el impacto de la Inteligencia Artificial generativa en bibliotecas

ARL, Leo S. Lo, University of New Mexico, and Cynthia Hudson Vitale. «Quick Poll Results: ARL Member Representatives on Generative AI in Libraries». Association of Research Libraries (blog), 9 de mayo de 2023.

A medida que las tecnologías de IA generativa siguen evolucionando, su potencial para afectar a los servicios bibliotecarios, las operaciones y las experiencias de los usuarios es cada vez más evidente. En abril de 2023 se realizó una encuesta rápida entre los representantes de los miembros de la Asociación de Bibliotecas de Investigación (ARL) para conocer sus perspectivas actuales sobre la adopción de la IA generativa, sus posibles implicaciones y el papel de las bibliotecas en los entornos impulsados por la IA. En esta entrada de blog, se dan recomendaciones basadas en las respuestas de la encuesta, con el objetivo de ofrecer información valiosa para los directores de bibliotecas que navegan por el panorama de la IA.

Se compartió el enlace de la encuesta con los representantes de los miembros de la ARL en abril de 2023; 19 miembros de ARL completaron la encuesta.

Perspectivas sobre la IA generativa: La mayoría de los representantes de los miembros de la ARL que respondieron a la encuesta tienen una opinión algo positiva (53%) o muy positiva (11%) sobre el potencial de la IA generativa para mejorar los servicios bibliotecarios en los próximos 12 meses. Sin embargo, también reconocen las limitaciones y los retos asociados a estas tecnologías. El 37% restante se muestra neutral sobre el potencial de la IA generativa. Etapas de adopción: Mientras que algunas bibliotecas están implementando activamente soluciones de IA generativa (11%), muchas están explorando aplicaciones potenciales (32%) o considerando la adopción en un futuro próximo (32%). Unas pocas bibliotecas tienen un interés limitado (16%) o no tienen previsto explorar las tecnologías de IA (11%) en los próximos 12 meses. Impacto en el funcionamiento y los servicios de las bibliotecas: Los directores de bibliotecas prevén que la IA generativa tendrá un impacto transformador en las operaciones y servicios de las bibliotecas, incluida la generación de metadatos, las herramientas de búsqueda y los servicios al usuario. También prevén posibles retos relacionados con el uso indebido, los prejuicios y los derechos de autor. Conversaciones institucionales y organizativas: Las bibliotecas están participando en debates en toda la organización sobre el impacto de la IA generativa en la integridad académica, la publicación, la autoría y la integridad de la investigación. Participan en foros interdisciplinarios, grupos de trabajo y colaboraciones con diversos socios institucionales. Alfabetización informacional: Las respuestas a la encuesta sugieren que las bibliotecas pueden mejorar los programas de alfabetización informacional para ayudar a los usuarios a comprender y evaluar la información generada por la IA a través de la colaboración, las asociaciones interdisciplinarias y la incorporación de la alfabetización en IA a una alfabetización informacional más amplia. Hacer hincapié en el conocimiento de la IA por parte de los bibliotecarios, desarrollar nuevas alfabetizaciones relacionadas con la IA, reciclar al personal y ofrecer talleres son oportunidades para que las bibliotecas ejerzan su liderazgo a medida que las instituciones de investigación navegan por la era de la IA.

Entre las ideas concretas reflejadas en los resultados de la encuesta rápida se incluyen: