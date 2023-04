Tarifas de acceso abierto (APCs): las franjas de precios populares se encarecen

Pollock, D. (2023, abril 25). News & Views: Open Access Charges – Popular Price Bands Become More Expensive. Delta Think. https://deltathink.com/news-views-open-access-charges-popular-price-bands-become-more-expensive/

Delta Think analiza las tarifas de procesamiento de artículos (APC) de una muestra de editoriales importantes y significativas. El conjunto de datos, que abarca más de 18.000 títulos y se remonta a 2016, representa una de las revisiones más exhaustivas de los precios del acceso abierto.

Los cambios en los precios generales del mercado ocultan matices importantes. Ya hemos comentado anteriormente que el matiz más importante radica en la dispersión de los precios dentro de la cartera de una editorial determinada. Por ejemplo, si la mayor parte de las revistas de una editorial se sitúan en el extremo inferior de sus precios y sólo unas pocas se sitúan en el extremo superior, el precio medio será superior al que pagan la mayoría de los autores.

La dispersión general de los precios se ha mantenido relativamente constante a lo largo del tiempo.

Hace unos años, en 2019-20, la banda de precios más popular se desplazó ligeramente hacia el extremo inferior del mercado y se mantuvo ahí durante unos años. Sin embargo, en 2021-22 volvió a subir hasta sus máximos históricos y se mantiene ahí.

Los precios más altos aumentaron hace tres años, cuando las revistas de alto impacto empezaron a ofrecer opciones híbridas. (Para mayor claridad, el gráfico combina los APC más elevados en una banda en el lado derecho).

Las curvas a ambos lados del pico son cada vez menos pronunciadas, lo que indica un aumento del número de revistas en las bandas de precios adyacentes a la más popular.

La altura del pico se ha reducido, lo que sugiere que el número total de revistas no ha cambiado significativamente y que estamos asistiendo a un movimiento en las bandas de precios de las revistas existentes. Las revistas de precio medio-alto son las que más han aumentado. Esto tendrá como consecuencia un aumento de los precios medios pagados, ya que los APC más elevados son cada vez más frecuentes.

Precios totalmente OA

En la figura 2 se muestra el panorama de los precios totalmente OA.

Los datos sugieren que el número de revistas totalmente OA y sus precios medios siguen aumentando.