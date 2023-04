Premio AIA/ALA 2023 de Construcción de Bibliotecas

PREMIO ADAMS STREET LIBRARY, BROOKLYN, NUEVA YORK, WORK ARCHITECTURE COMPANY

2023 AIA/ALA Library Building Awards—AIA. (s. f.). Recuperado 26 de abril de 2023

American Institute of Architects (AIA) y American Library Association (ALA) han concedido a cinco bibliotecas el Premio AIA/ALA de Construcción de Bibliotecas 2023 por su excelencia en el diseño arquitectónico. Los detalles completos de cada proyecto están disponibles en el sitio web de AIA.

Los galardonados con los Premios AIA/ALA de Construcción de Bibliotecas 2023:

Atherton Library, Atherton, Calif. | WRNS Studio

Louisville Free Public Library Northeast Regional Library, Louisville, Ky. | MSR Design and JRA Architects

Missoula Public Library New Main Library, Missoula, Mont. | MSR Design and A&E Design

Student Success District, University of Arizona, Tucson, Ariz. | The Miller Hull Partnership LLP and Poster Mirto McDonald

Woburn Public Library, Woburn, Mass. | CBT