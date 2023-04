OpenAI adelanta su plan de negocio para ChatGPT y lanza nuevos controles de privacidad

Sam Altman, the OpenAI CEO, and an illustration of GPT-4.

OpenAI anuncia que tiene previsto introducir un nuevo nivel de suscripción para ChatGPT, su chatbot viral basado en IA, adaptado a las necesidades de los clientes empresariales.

El modelo «ChatGPT Business», se describe como una oferta «para profesionales que necesitan más control sobre sus datos, así como para empresas que buscan gestionar sus usuarios finales».

Ante el riesgo que supone introducir datos privados de empresa para analizar con GPT, Open AI anuncio un nuevo modelo de suscripción ChatGPT Business, que limitará las políticas de uso de datos, lo que significa que los datos de los usuarios finales no se utilizarán para la fase de entrenamiento del sistema de forma predeterminada, por lo que no serán públicos, aunque se introduzcan en la aplicación, ChatGPT Business esté disponible en los próximos meses.

OpenAI ya había anunciado que estaba explorando planes de pago adicionales para ChatGPT a medida que el servicio crece rápidamente. (El primer nivel de suscripción, ChatGPT Plus, se lanzó en febrero y tiene un precio de 20 dólares al mes). Según una fuente, se calcula que ChatGPT alcanzó los 100 millones de usuarios activos mensuales en enero, sólo dos meses después de su lanzamiento, lo que la convierte en la aplicación de consumo de más rápido crecimiento de la historia.

En busca de nuevas líneas de ingresos, OpenAI lanzó en marzo plug-ins para ChatGPT, que ampliaban la funcionalidad del chatbot dándole acceso a fuentes de conocimiento y bases de datos de terceros, incluida la web.

A pesar de la controversia y de varias prohibiciones, ChatGPT ha demostrado ser un triunfo publicitario para OpenAI, atrayendo la atención de los medios de comunicación y generando innumerables memes en las redes sociales. Pero es un servicio caro. Según el cofundador y consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, los gastos operativos de ChatGPT son «exorbitantes», ya que ascienden a unos pocos céntimos por chat en costes totales de computación.

Además de ChatGPT Business, OpenAI ha anunciado hoy una nueva función que permite a todos los usuarios de ChatGPT desactivar el historial de chat. Las conversaciones iniciadas cuando el historial de chat está desactivado no se utilizarán para entrenar y mejorar los modelos de OpenAI y no aparecerán en la barra lateral del historial, afirma OpenAI. Pero se conservarán durante 30 días y se revisarán «cuando sea necesario para vigilar posibles abusos».

A partir de hoy, los datos de ChatGPT también pueden exportarse. Los usuarios pueden solicitar que sus datos se envíen en un archivo a la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta de OpenAI.

Las nuevas funciones llegan mientras crece el escrutinio regulador sobre las prácticas de OpenAI en materia de datos. Italia prohibió el mes pasado ChatGPT por posibles violaciones de la privacidad, alegando que OpenAI procesaba ilegalmente los datos de las personas y no implementaba un sistema para evitar que los menores accedieran a ChatGPT. Francia, España y Alemania también han empezado a investigar a OpenAI y sus servicios comerciales, centrándose en el cumplimiento del GDPR por parte de ChatGPT.